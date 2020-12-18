Panasonic nanoe納米離子空氣淨化技術產品助你居安防疫

【營業資訊】本港出現第四波疫情肆虐，而且正值流感季節高峰期，經過多月的抗疫生活後，市民都出現抗疫疲勞，令抗疫意識有所鬆懈，我們必須繼續居安防疫，減少人群聚集活動，例如跳舞、聚餐等，除了注重個人衞生、戴口罩和多留家中之外，亦要留意室內空氣的潔淨度及環境衞生，繼續守護自己和家人的健康。Panasonic有多款納米離子空氣淨化技術產品，與你一起對抗疫情。

【Panasonic《Smaller》變頻式冷暖分體空調機 (LE系列)】

第四波疫情嚴峻，天氣又開始寒冷，最好家裏有一部集暖風及空氣淨化多功能於一身的空調機。Panasonic《Smaller》變頻式分體式空調機，配備獨有nanoe®X及nanoe-G 納米離子空氣淨化技術，而且集冷風、暖風及空氣淨化多功能於一身，有效淨化室內空氣，為你的家居提供衞生潔淨的空氣。

Panasonic 《Smaller》變頻式分體式空調機，除了能去除達99%PM2.5的nanoe-G技術，更新增加強版nanoe®X技術。nanoe®X水分子在抑制細菌、病毒、除味，如煙味、汗味及寵物分泌物上擁有更超卓的表現。經過與全球合約研究組織Texcell*1的合作驗證下，實驗證明Panasonic nanoe®X技術所釋放的氫氧離子有效抑制99.99%新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)。

nanoeX生產器每秒釋放4.8萬億粒nanoe®X*2，不但在空氣中的壽命長，而且滲透力強，能滲入傢俬纖維，全面提升室內空氣質素。在關掉空調機後，nanoe空氣淨化系統的過濾除菌功能就會自動啟動，淨化積聚在過濾網上的病毒及細菌，長時間保持家居空氣乾淨清新以及空調機內部的潔淨。在關閉製冷/製暖功能的情況下，亦可以獨立運作空氣淨化功能。

而《Smaller》系列最大特點是比一般分體式空調機較易安裝，室外機體積纖巧，可以放置在一般家居的冷氣機窗台位。既節省空間，亦貼近香港用家的實際需要。若環境配合，整個安裝過程可於室內進行，可以省卻時間及搭棚成本。用家於外出時更可獨立開啟空氣淨化模式，尤如空氣清新機般，可除菌除味。雖一般空調機配備過濾網，但不能阻隔空氣中的微細污染物，細菌及病毒。

除此以外，更用家可以透過手機應用程式監控及控制家中的空調機，只需簡單安裝Wi-Fi配接器(CZ-TACG1)，並下載Panasonic Comfort Cloud 應用程式，便可以隨時隨地開啟、關閉及調節溫度。用家外出後，可獨立開關nanoeX 及 nanoe-G空氣淨化模式，長時間保持家居空氣乾淨清新Texcell是全球合約研究組織，專門為R＆D、GClP、GLP及GMP項目提供病毒測試、病毒清除、免疫分析以及R＆D或GMP細胞庫。

Texcell擁有30多年的經驗，並在巴黎的巴斯德研究所（Pasteur Institute）紮根，在病毒檢測方面擁有長期認可的專業知識，並提供多種檢測不定因素的方案。

Texcell於1997年在巴黎巴斯德研究所成立第一家分公司。

【Panasonic nanoe® 納米離子加濕空氣清新機F-VXK70H】

Panasonicnanoe® 納米離子加濕空氣清新機F-VXK70H，配備獨有的nanoe® 納米離子技術，nanoe® 納米離子經由出風口釋放，以循環氣流方式全面去除室內污染物，有效抑制細菌的活動能力。有效去除高達99.99%病毒及細菌，包括H1N1(人類豬流感)、H5N1(禽流感)、O157(大腸桿菌)及金黃葡萄球菌(抗藥性)及可去除H3N2流感病毒。nanoe® 納米離子技術更能徹底滲透衣物纖維，抑制致敏原及異味。配備HEPA多功能過濾網，除可去除高達99.997%小至0.3微米的微細懸浮粒子(包括PM2.5)，亦有效抑制致敏原，特設加濕功能，有助紓緩皮膚及氣管敏感症狀，守護你和家人的健康。紅外線人體感應器可檢測室內的人體活動，預測室內的污染情況，迅速吸入因人體活動而揚起之微塵，避免微塵擴散。