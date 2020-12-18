【營事檔案】番茄三文魚拌螺絲粉　清淡醬汁

平日吃意粉都需要配上濃厚的醬汁才會層次更豐富，但這些醬汁有時會略感油膩。今次介紹的意粉是用意大利黑醋和番茄三文魚拌在一起，口感更清爽之餘，作為涼拌菜亦是不錯的選擇。

三文魚 降低膽固醇

三文魚是深海魚，含有豐富的蛋白質又營養十足，當中又以含有Omega 3最為人熟悉。Omega 3是一種不飽和脂肪酸，能夠幫助降低體內的膽固醇，有助維持心臟健康。此外三文魚所呈現的橙紅色是因為含有蝦青素，這種物質具有高的抗氧化能力，有助抵抗自由基對細胞的傷害，同時三文魚亦含有豐富的維他命D，每100克已熟的三文魚，便含有13.3微克的維他命D，維他命D能夠幫助身體吸收鈣質。

車厘茄 低熱量食物

此外，今次亦用了車厘茄和粟米作為配菜，為菜式帶來豐富的口感，亦能幫助攝取均衡的營養。車厘茄和粟米都是低熱量的食物，同時含有膳食纖維，有助促進腸道蠕動。此外，車厘茄亦含有茄紅素，具有抗氧化的能力，有助抵抗紫外線對皮膚細胞的傷害，幫助減低黑色素的形成，對皮膚有美白的功效，而車厘茄中的維他命A，也能幫助維持眼睛健康。

【番茄三文魚拌螺絲粉】

材料：

車厘茄 10粒

三文魚柳 80克

紫洋葱 半個

粟米粒 半碗

螺絲粉 100克

調味料：

意大利黑醋 2湯匙

橄欖油 1茶匙

鹽 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

步驟：

1.滾水放入螺絲粉加少許鹽，煮至熟透盛起，備用。

2.落少許油，加鹽和黑胡椒粉，煎熟三文魚扒。

3.把三文魚撕碎、紫洋葱切粒、車厘茄對半切。

4.最後把所有材料和其餘調味料拌勻便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。