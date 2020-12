男友操刀影裸照！雷莊𠒇戶外浸浴豪晒雙峰

前港姐冠軍雷莊𠒇卸任後,返回加拿大生活,而且收獲靚仔男友,聖誕節就快到,最近佢與男友似乎去咗度假,而屋外仲有露天泳池,佢不時於戶外與男友鴛鴦戲水,已經連續多日將照片放上網同大家分享,而且都係由男友操刀拍攝。

不過佢就着得愈來愈少,前幾日都仲着住比堅尼,今日索性除埋大玩半裸浸浴,只用雙腳遮住2點,Sexy到爆!比之前發福了不少嘅佢,上圍都有level up,非常誘人,佢留言話:「Go on, have a field day about my image, my body, what you think about me, my choices or my life....But I'm at peace and life is good.(繼續,有一個野外日,對我的形象,我的身體,你對我的看法,我的選擇或我的生活....但是我很平靜,生活很美好)」似乎回應番早前網友對佢嘅批評!

另外,佢於限時動態晒出煲湯相,照片所見佢煲嘅係青紅蘿蔔豬骨湯,同男友兩份分,鬼妹仔嘅佢估唔到都識煲中國湯。