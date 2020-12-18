男友操刀影裸照！雷莊𠒇戶外浸浴豪晒雙峰

前港姐冠軍雷莊𠒇卸任後，返回加拿大生活，而且收獲靚仔男友，聖誕節就快到，最近佢與男友似乎去咗度假，而屋外仲有露天泳池，佢不時於戶外與男友鴛鴦戲水，已經連續多日將照片放上網同大家分享，而且都係由男友操刀拍攝。

不過佢就着得愈來愈少，前幾日都仲着住比堅尼，今日索性除埋大玩半裸浸浴，只用雙腳遮住2點，Sexy到爆！比之前發福了不少嘅佢，上圍都有level up，非常誘人，佢留言話：「Go on, have a field day about my image, my body, what you think about me, my choices or my life....But I'm at peace and life is good.(繼續，有一個野外日，對我的形象，我的身體，你對我的看法，我的選擇或我的生活....但是我很平靜，生活很美好)」似乎回應番早前網友對佢嘅批評！

另外，佢於限時動態晒出煲湯相，照片所見佢煲嘅係青紅蘿蔔豬骨湯，同男友兩份分，鬼妹仔嘅佢估唔到都識煲中國湯。