「疫」境窩心推介　聖誕心意贈至愛

受疫情影響，今年即使無法與好友見面同賀聖誕，你仍可透過窩心禮物向他們傳情達意！（互聯網）

十二月天氣轉涼，街上聖誕燈飾陸續亮起，處處瀰漫節日氣氛。雖然今年聖誕節跟往年不一樣，但於「仍然在呼吸都應該要慶賀」的疫境時刻，大家就更應該學習以正面態度面對。即使無法約埋一大班好友知己盛裝打扮出席派對玩樂，你仍可以精挑細選一份合適的聖誕禮物給身邊好友，憑「禮」寄意與好友保持距離地同慶佳節。

珠寶首飾篇

挑選奢華名貴的珠寶首飾作聖誕禮物，更可完美凸顯「她」的重要性。適逢今年CHOPARD推出高級珠寶系列Red Carpet，其靈感源自大自然的動植物，每件都由珠寶工匠花上無數心血打造，戴在至愛身上就如送上一份重分量的祝福。此外，CARTIER及LOEWE兩大高級時尚品牌也不約而同推出工藝超凡及設計時尚的珠寶首飾，為大家提供更多元化的選擇。

手袋配飾篇

身邊女性經常以「開心買鞋、唔開心又買鞋」，甚至「開心買袋、唔開心又買袋」為藉口，為自己添置鞋袋戰利品。既然係咁，向女士送上各大著名品牌的招牌作就一定掂啦！當然如果再加送靚靚款式銀包及頸巾等，給親愛的作配搭之用就會更顯心思！

男士禮物篇

相對女士，給男士挑選聖誕禮物的難度會冇咁高！因為大部分男士都較講究質素及實用性，因此送上襟?又好睇的皮鞋、堅固耐用行李箱、代表身份象徵的腕錶及日日用得?的打火機就最適合。當然Budget鬆動的話，揀一線品牌的設計，個款會High Class有品味啲，哪就視乎對方在大家心目中的分量有多重了！