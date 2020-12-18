居家打機　Switch健身唱K

疫情來勢洶洶，莫講話出街食飯做運動，恐怕連聖誕派對都搞唔成。想居家抗疫期間，能鍛煉身心兼大展歌喉輕鬆一下，不妨考慮Switch一系列新遊戲，好似《Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise》可跟隨教練和節奏來揮拳操肌；而《Family Trainer》透過不同體感關卡來健身消脂。同場另有《Let’s Sing 2021中文版 超級歌聲》讓各位唱K鬥高分，過一個不一樣的聖誕。

跟拳擊教練Keep Fit

《Ring Fit Adventure》（健身環大冒險）大熱，令一眾健身遊戲崛起，今個月輪到《Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise》登場，同樣主打運動打機Keep Fit，不過新作冇得跑來跑去打怪獸，而是跟隨虛擬拳擊教練，配合節奏來揮拳活動全身。除了基本的直拳和勾拳外，還有左右擊身上勾拳、踏步刺拳、下潛躲避等動作，並提供66種鍛煉組合，練完肯定出一身汗！遊戲還對應2人遊玩，陪屋企人或小朋友一齊玩都得，完成運動後可將數據記錄起來，以圖表查看卡路里消耗和體重變化等。

家庭訓練機闖難關

曾在Wii推出的《Family Trainer》（家庭訓練機）近日正式登陸日版Switch平台（繁體中文版將於明年推出），只要將Joy-Con放入套裝隨送的腿部固定帶，綁上大腿後便可利用跑步、跳躍、划艇等動作來穿越不同障礙，支援雙人競賽或合作闖關，還有多種訓練強度和菜單如「上半身訓練」、「每日5分鐘簡單訓練」等選擇。15個收錄的關卡亦相當有趣，例如可將Joy-Con變船槳穿越激流，在平台上抓準時機跳過圓木，另有跨欄、跳彈床、踩滑板等玩法，居家健身減肥就最啱。

中文版唱K鬥高分

K歌遊戲近年異軍突起，《Let’s Sing 2021中文版 超級歌聲》便可在Switch大唱中文原裝金曲，包括梅艷芳的《烈燄紅唇》、楊千嬅的《狼來了》 、陳奕迅的《時代曲》等。玩家只需插上隨遊戲套裝的USB咪，或下載《Let’s Sing Microphone》App將手機變成咪，無論獨唱或合唱均可。在Classic模式唱K時，系統會按每句歌詞分析音準畀分，另有Mixtape混音帶模式將不同的歌曲混合在一起、World Contest世界大賽模式挑戰網上玩家，或是透過Let's Party超級歌聲派對分組鬥高分。