新城大地震！林子謙要轉新合約自行搵贊助

新城電台昨日傳出今日裁員消息，更有指部分前線DJ會收「大信封」，早已於4年前轉Part Time DJ的范振鋒今日下午返電台錄節目，問到有否受裁員影響？他指變動不大：「公司尋日有搵我傾過，都係有客戶搵就度新節目。（新合約形式要DJ搵贊助商？）差唔多20年前自己已經有搵客戶合作，都養成咗搵客呢個習慣，同埋啲客鍾意節目就會贊助，會係依家嘅大趨勢，可以拆佣、再同公司傾有幾多分帳，總之就係多勞多得。」人工有變？他笑說冇主動問：「冇理由自己提起，其實都係睇個客點傾價錢。」

問到知道裁員名單？他說：「因為我係Part Time，公司冇同我哋開會講，都係睇報紙先知裁員。（冇私下問其他DJ情況？）有同啤梨（葉文輝）聯絡。（咁啤梨情況？）就要問番佢。」發生「大地震」會否覺得公司經濟情況「危危乎」？他指：「我諗唔單止我哋，各行各業都一樣，希望疫情快啲好番。」

范振鋒又透露現時手上有2個節目，當中包括跟薛家燕主持超過10年的《開心大派對》，同時他表示剛找到客戶贊助，之後將會有多2個節目推出，另加網上電台的2個節目，合共主持6個節目，實行密食當3番！他又謂之後節目所用到的人手會較精準，相信之後會有同事兼任幕後工作。

另一DJ林子謙亦有受訪，直認公司有裁員一事，不過就不清楚名單，講到有傳他已被炒，他則表示未收到任何信件，又透露公司之前已同大部分的前線全職DJ傾好轉另一個形式合作：「我都係會轉Contract。（會接受呢個Offer？）冇得唔接受。（會唔會覺得唔合理？）都冇，公司話會跟足勞工法例。（涉及幾多位DJ？）唔清楚。（有冇人唔接受新安排？）未知新嘅節目表，只知自己個節目，會轉黃昏。（福利會有唔同？）當然唔會似以前咁好。」

問到轉合約形式後，工作上有何改變？他表示沒有太大影響，仍然都會以1個人主持節目，問到新合約條款是否要求DJ親自搵贊助？他坦言是：「都會試吓！（搵唔到贊助會罰？）我諗唔會嘅。」至於有傳留任員工將減薪1至2成，他說：「轉咗Contract人工都會同以前唔同。（減薪幅度？）未收到新合約嘅信，收到先再傾，係會少咗啲全職DJ。（有裁文職？）唔清楚，但應該有，好似會再出新聞稿。」另外，問到月尾的新城勁爆頒獎禮有否受大地震影響、能否如期進行？他表示會繼續舉行。