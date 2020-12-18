圈中地下情藝人逐對數 呢Pair見光即玩完！

前港姐陳曉華被東網踢爆暗撻男團MIRROR成員陳卓賢（Ian），更秘密築愛巢，不過二人死口唔認，表示只屬朋友關係。

其實圈中亦有唔少藝人愛玩地下情，一來免得公司問話，二來為保護戀情，避免見光死！

前港姐馮盈盈與主播鄭衍峰合作節目《#後生仔傾吓偈》撻着，多次「證據確鑿」，仍否認戀情，除咗被爆揸香閨住戶證自出自入，又影到馮盈盈架60萬靚車由男方任揸；不避嫌以黑白情侶裝現身男方生日飯局，馮盈盈似足女主人一樣滿場飛，又以男方生日密碼「20200713 Happy Birthday」，隔空放閃。

男神陳偉霆2018年與巴西籍女模Bruna G Marth密會傳出緋聞，隨即被拍到帶女友見家長，雖然女方早已默認男友身份，惟男方一直未有回應兩人關係。可惜戀情見光死，翌年，Bruna被爆與香港職業籃球員徐遠成拍拖，今年8月修成正果入紙排期註冊結婚。

前港姐蔡思貝與歌手胡鴻鈞去年底被爆10日內密會3次，男方不惜當柴可夫管接送，更被斷正雙雙返男方寓所，當時女方驚青得用手機遮面，問到二人是否拍拖，男方更衝口而出答：「係呀！」最後兩人夾口供並堅稱好朋友關係，至今呢對好友仍然「情比金堅」。