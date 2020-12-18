恐怖學姐＋老師侵犯學生　呢套台劇竟然癲過電影版

台劇版同電影版各有支持者，心血少都唔好睇。

台灣電影《返校》舊年上映掀起熱議，改編自台灣白色恐怖嘅故事，當時已經睇到觀眾嗌晒救命！今年終於推出台劇版，演員大換血之餘，更有網友指劇集比電影更恐怖驚悚，你做好心理準備睇未？

先講講台劇版大概劇情，60年代學校有師生因組織讀書會遭捕，韓寧飾演嘅「學姐」方芮欣墜樓身亡，方芮欣比電影版同角色嘅恐怖感大升級，30年後，為完成「學妹」劉芸香（李玲葦飾）心願，將老師搞到發瘋失魂。

今次劇集版大行「雙女主」組合，「學妹」李玲葦以及有「小桂綸鎂」之稱、「學姐」韓寧詭異互動，唔似得電影版得1位女主角由頭帶到尾，驚悚氣氛爆晒燈。

大家睇嘅時候，更要記得係由3位導演莊翔安、蘇奕瑄、劉易分別執導不同集數，導演就表示劇集同電影各自表述，都係奠基於原作遊戲而創作，劇集版更強調人們喺時代轉變下，如何面對傷痛與真相嘅勇氣。

而新劇亦搵嚟台灣金鐘獎視帝姚淳耀，飾演風靡全校、充滿自信嘅「沈華老師」，因驚艷於「學妹」李玲葦才華而私下輔導對方寫詩，朝夕相處下逐漸發展出師生以外嘅感情。而自卑嘅沈華老師被李玲葦發現佢冇才華嘅真面目後，竟失去理智、老羞成怒試圖侵犯對方，180度反轉挑戰觀眾接受能力。