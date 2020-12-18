本間正章骷髏聯名　1460 REMASTERED最終章

幾好玩的派對都總會有落幕一日，更何況於瞬間萬變的潮流領域，一個聯名企劃可以橫跨足足一整年，而且高潮迭起持續帶來驚喜實在值得鼓掌慶賀。能夠有此能耐的當然不會是凡夫俗子，講緊可以號召潮流界人氣品牌出手拔刀相助的，就係英倫殿堂級品牌DR.MARTENS。自今年1月起，DR.MARTENS每月邀請1個品牌合作推出1460 REMASTERED聯名靴款，藉此慶祝1960年4月1日誕生的1460靴款面世60周年，而今個12月正是此聯名企劃的最終回，DR.MARTENS就找來本間正章主理的MASTERMIND WORLD去設計這對萬眾期待的壓軸之作。

MASTERMIND WORLD x DR.MARTENS 1460 REMASTERED靴款外觀保持最經典的黑色高筒設計，中底亦有標誌性的黃色縫線細節，而靴筒外側就印上巨大的白色骷髏頭圖案，讓人遠看都知道是聯名款式。靴筒內側及鞋帶位置就同樣換上金屬拉鏈取代，方便穿脫及營造龐克風格，拉鏈末端更印有兩個品牌名字；後踭亦印有骷髏頭圖案點綴，並隨靴附送印上兩牌標誌的金屬軍牌（Dog Tag），為呢對年度最終話題之作增添更多亮點。