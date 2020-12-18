Tim@Dear Jane玩血漿感覺親切　同阿女有關？

樂隊Dear Jane疫市推新專輯《Limerence》，收錄人氣冠軍歌《銀河修理員》、《哀的美敦書》外，還有多首未曾曝光新歌，當中與唱作歌手王嘉儀（Sophy）合唱的《給防護罩一吻》等。全碟以愛情中不同的瘋狂迷戀狀態為題，注入不同風格的音樂，帶給聽眾經歷一場又一場的探索感情之旅，更破格以女模特兒大頭照作封面，而女主角由Dear Jane親自揀選。

封面拍攝及設計概念，以黑白呈現當中的情緒和感覺，封面的女模大頭照則以全紅色設計，代表當中的欲望、誘惑和吸引力。出現的女主角均需經過Dear Jane精心挑選，今次封面人物的model亦是，將會是樂隊下一個MV的女主角。拍攝期間，攝影師忽發其想，希望拍攝男人的手與紅色血漿交纏的張力，於是Tim臨時成為手部模特兒，他卻感到非常有趣，對於道具中的紅色血漿感到非常有親切感，因為假血漿跟女兒的玩具泥漿十分相似，尤其因為疫情期間他經常跟女兒一起玩，所以拍攝時對Tim可說是手到拿來。

提到《銀》自推出後惹來極大回響，是繼2016年獲兩榜冠軍好成績的《哪裡只得我共你》後，《銀》亦橫掃各大音樂平台冠軍位置，尤其《銀》的MV更成為城中熱話，不少網民翻唱，並花盡心思走到所有場景翻拍MV，設計出不少創意搞笑版來，而場景也成為網民拍照打卡熱點。