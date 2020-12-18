壽司定殭屍？Why not both?

壽司是畀人食，殭屍則吸人血，前者是食物，後者是傳聞，真係大纜都扯唔埋，要數唯一的共同點，可能是名字有點相似。不過居然有設計師將兩者合二為一，還造成了扭蛋，而且得到很多人的喜愛，搞鬼得嚟又有少少恐怖。

說的是台灣原創扭蛋公司「路遙圓創」的出品「SU屍」系列扭蛋，去年推出的第一代大受好評，於是乘勝狙擊最近推出了第二代，「SU屍2」不但使用了「特殊複合媒材」質感全面提升，而且頭部還可以跟第一代互換，兩代合一解鎖有更多新玩法。這次一共有6個新款式，包括透明件質的鮭魚(三文魚)壽司和鮪魚(吞拿魚)壽司、金屬件質的章魚壽司、植絨材質的炸蝦壽司、雙面設計的海膽軍艦和內有驚喜可拆的茶碗蒸殭屍。款款都有不同的「口感」，不過本體都是塑膠材質。

「SU屍2」系列扭蛋還搭配了路遙圓創2020年全新扭蛋概念「一扭入魂」，扭蛋的時候會額外獲得一次抽獎機會，真係雙重期待呀！這系列的扭蛋預計在2021年4月推出市面，定價是150元台幣一款（約港幣$41），希望到時可以去到台灣旅行啦！