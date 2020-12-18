果粉聚焦：Apple Watch新分唇　行路都度到心適能

Apple Watch用戶現在可按照年齡和性別，在健康app上查看肺心適能水平。(互聯網)

不少跑友都愛戴Apple Watch，藉此估算運動期間的最大攝氧量。而隨着iOS 14.3和 watchOS 7.2推出，如今更可經手錶查看非運動期間的心肺適能水平，並在心肺適能水平下降至較低範圍時在Apple Watch上收到通知。

過往通常需要以特殊儀器通過嚴謹的臨床測試才能直接測量最大攝氧量，一般人無法獲得這些健康資料。Apple Watch現在利用光學心率感測器、GPS和加速感應器，讓用戶日常步行也能收集心肺適能水平測量數據。

Apple Watch用戶可在iPhone的健康app上查看心肺適能水平類別，了解自己在相同年齡組別和性別的人群之間是屬於高、高於平均、低於平均還是低，這些分類按照Fitness Registry and Importance of Exercise National Database (FRIEND) 的數據提供。用戶也可以查看自己的心肺適能水平在過去一星期、一個月或一年間的變化。如果用戶的心肺適能水平下降至較低範圍，便可在Apple Watch上收到通知，同時可以查看長期改善相關指標的指引，為自己的健康把關。