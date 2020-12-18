【少女米雪】何敏怡減齡做學生妹

現年28歲、有「少女米雪」之稱的藝人何敏怡（Homan），外表斯斯文文，給予人鄰家女孩感覺，讀書時同學都覺得她像護士，結果她真的考取護士專業，未入行前是牙醫助護，她說：「嗰時諗緊讀乜嘢專科，就揀咗牙醫助護，可能自細都唔驚睇牙醫，牙齒都健康，多謝父母賜給我靚牙齒，夠大隻，有人話我笑起嚟好似米雪，有次無聊攞米雪姐細個相同我張相對比，神態及笑容係有啲似，好想見佢真人，唔知會唔會有一見如故感覺呢？」

2018年在無綫節目《美女廚房》化身「美女學徒」入行的她，被網民捧為女神，原來她已多次「封神」，她笑說：「有個廣告同古天樂合作，有港女同女神2個角色，我以為自己會做港女，點知揀咗我做女神！另一次美食嘉年華，我都係做女神。」她與林耀聲及黃子雄合作的網劇早前播出，劇中她又是演女神，她說：「其實我係一個幾活潑嘅女仔，不過入行到依家，好多導演都覺得我比較文靜，不過都開心嘅，我屋企人都偏向童顏，可能覺得我鄰家女孩，入屋啲、襟睇啲。」

挑戰做歌手

近日她忙於拍攝另一網劇，飾演18歲學生，她說：「有少少壓力，因為我思想有啲成熟。」劇情有關命理，其角色是導演看過她的八字後特別寫出來，故感覺真實。演戲以外，她同時追求歌手夢，首支派台歌與歌手符家浚合唱，她開心說：「見過佢幾次，覺得佢幾好人，好搞笑，好欣賞佢！今次合唱嘅係一首比較慘情嘅歌，希望遲啲可以出快歌，我學緊跳舞，想嘗試唔同路線。」

Profile

三圍：32C-22.5-34

身高：162cm

體重：43KG

嗜好：越野賽跑、跳舞、打拳