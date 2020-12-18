相馬茜　溫柔人妻夠風騷

鍾意人妻系AV女優嘅朋友，相信好掛住已經引退嘅佐佐木明希。不過，依人已去，大家如果期望佢復出嘅話，真係不知等到何年何月至得償所望。好彩，日本AV界不乏出色嘅人妻系美人，相馬茜就係其中一位喇！

豐滿雪白

剛才提到佐佐木明希係近十年來日本AV界最出色嘅人妻系女優之一，女人味濃，身材勻稱又白滑，演出又夠晒精彩，深深吸引住廣大嘅AV迷。可惜佢喺2019年引退，搞到粉絲們喊得一句句，不過相馬茜呢位新紮極品人妻絕對可以代替到明希嘅位置。

今年33歲嘅佢擁有一副溫婉淑德嘅面孔，唔使再多加修飾都已經有人妻味湧晒出嚟，而且仲顧盼生姿，嘴角微微上翹自然流露出一股騷味。身材方面，雖然冇明希咁高挑，但係同樣纖巧而且上圍豐滿，肌膚亦一樣好似雪咁白，膚質咁靚，實在好難相信佢一位已經年過30歲嘅人妻。

真情流露

阿妹喺今年初被SOD帶到AV界，安排佢喺旗下品牌「本物人妻」拍AV。據聞佢原本居於日本廣島，已經結咗婚而且仲生咗兩個小朋友，因為近年被老公冷落，令佢好想重溫番結婚前與男友喺床上享受嘅激情，於是決定投身AV界，搵班男優滿足自己。

而阿妹嘅獨特之處，在於即使佢好飢渴，但係演出時唔會好似癡女咁狼胎，對待男優態度同動作都相當溫柔體貼。當男優反守為攻，飽受快感衝擊嘅佢反應變到非常強烈，高聲呻吟之餘，仲會爽到拗晒腰。完事後，仲會見到佢滿面潮紅咁露出滿足嘅表情，睇得出佢係真情流露，猶如感謝對方帶來高潮，真係令人睇到冧滋滋呀！阿妹嘅表現如此出色，所以備受SOD重用，最近就安排佢去到銳意發展嘅新品牌「麗」擔任主力猛將，未來應該有大把機會發光發熱。

Profile

年齡：33歲

身高：5呎1吋

三圍：33C-24-34