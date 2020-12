每個人心中都有秘密,而講到性愛秘密,卻係最多人想知道。當然探究人哋嘅秘密梗係唔好,但係脫星嘅慾望秘密就任睇唔嬲,好似今次介紹嘅3套作品就以此為主題,大家一於用眼睛嚟揭密啦!

引人入「性」

講到秘密嘅男女關係,呢套由Pure Taboo製作嘅《A Study in Gaping》,正係講述3位脫星不可告人嘅情慾往事,由Adriana Chechik、Lola Fae及Domenic Kane演出,全片分為3個單元故事,拍得相當寫實,曳曳場面更係充滿味道,直頭可以當成傳記片嚟睇都得。其中以Lola Fae主演嘅一段最引人入「性」,講佢搭上一個富商人夫,繼而展開浪漫又刺激嘅情慾關係。

特別癖好

提到特別嘅性癖好,偷窺絕對係其中之一,之但係如果男友係一個偷窺狂,作為女友又會點反應呢?講緊嘅係由四仔片廠Karups炮製嘅《He Likes To Watch #2》,講述4段男友愛偷窺嘅故事,搵嚟Nancy Ace、Chloe Lamour、Marilyn Sugar以及Mishelle Klein等4位火辣脫星演出。當中以Nancy Ace主演嘅一段最精彩,講佢喺浴室修剪毛髮時,順便自娛一番,卻發現男友一直偷窺,不過反而令佢覺得超興奮,而呢刻佢先至發現原來自己有被偷窺嘅癖好,之後兩人就沉淪喺慾海之中。

偷歡快感

話明係偷食,梗係偷偷地食先至夠刺激,亦因為咁,就展開一段秘密關係。美國著名四仔片廠21 Sextury就將偷食故事拍成《Living Her Best Life》,將寫實同情慾結合,滿足大家嘅好奇心。搵嚟Alexis Crystal、Ginebra Bellucci、Liv Revamped等脫星演出,故事講述淫娃Ginebra Bellucci搭上型男人夫鄰居,兩人千方百計搵時間偷情,結果屋企任何一個地方都變成佢哋肉搏嘅平台,但係佢哋並冇發現危機正不斷接近。

碟評

既然講情慾秘密,梗係要透過劇情交代,先至可以令四仔迷睇得投入,好似《Living Her Best Life》嘅偷情故事,雖然劇情有啲老土,但勝在一眾脫星姣味濃,加上挑逗無比嘅床上演出,絕對係精彩嘅作品。講到性癖好嘅話,以偷窺為主題嘅《He Likes To Watch #2》,必定帶畀大家另類嘅滿足感。如果要數劇情夠貼地,脫星嘅演技又夠出色嘅話,《A Study in Gaping》係最佳嘅選擇。