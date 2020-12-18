每個人心中都有秘密，而講到性愛秘密，卻係最多人想知道。當然探究人哋嘅秘密梗係唔好，但係脫星嘅慾望秘密就任睇唔嬲，好似今次介紹嘅3套作品就以此為主題，大家一於用眼睛嚟揭密啦！

引人入「性」

講到秘密嘅男女關係，呢套由Pure Taboo製作嘅《A Study in Gaping》，正係講述3位脫星不可告人嘅情慾往事，由Adriana Chechik、Lola Fae及Domenic Kane演出，全片分為3個單元故事，拍得相當寫實，曳曳場面更係充滿味道，直頭可以當成傳記片嚟睇都得。其中以Lola Fae主演嘅一段最引人入「性」，講佢搭上一個富商人夫，繼而展開浪漫又刺激嘅情慾關係。

特別癖好

提到特別嘅性癖好，偷窺絕對係其中之一，之但係如果男友係一個偷窺狂，作為女友又會點反應呢？講緊嘅係由四仔片廠Karups炮製嘅《He Likes To Watch #2》，講述4段男友愛偷窺嘅故事，搵嚟Nancy Ace、Chloe Lamour、Marilyn Sugar以及Mishelle Klein等4位火辣脫星演出。當中以Nancy Ace主演嘅一段最精彩，講佢喺浴室修剪毛髮時，順便自娛一番，卻發現男友一直偷窺，不過反而令佢覺得超興奮，而呢刻佢先至發現原來自己有被偷窺嘅癖好，之後兩人就沉淪喺慾海之中。

偷歡快感

話明係偷食，梗係偷偷地食先至夠刺激，亦因為咁，就展開一段秘密關係。美國著名四仔片廠21 Sextury就將偷食故事拍成《Living Her Best Life》，將寫實同情慾結合，滿足大家嘅好奇心。搵嚟Alexis Crystal、Ginebra Bellucci、Liv Revamped等脫星演出，故事講述淫娃Ginebra Bellucci搭上型男人夫鄰居，兩人千方百計搵時間偷情，結果屋企任何一個地方都變成佢哋肉搏嘅平台，但係佢哋並冇發現危機正不斷接近。

碟評

既然講情慾秘密，梗係要透過劇情交代，先至可以令四仔迷睇得投入，好似《Living Her Best Life》嘅偷情故事，雖然劇情有啲老土，但勝在一眾脫星姣味濃，加上挑逗無比嘅床上演出，絕對係精彩嘅作品。講到性癖好嘅話，以偷窺為主題嘅《He Likes To Watch #2》，必定帶畀大家另類嘅滿足感。如果要數劇情夠貼地，脫星嘅演技又夠出色嘅話，《A Study in Gaping》係最佳嘅選擇。