吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：動土、安床、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 想尋找工作的你今天會得到回音，面試前要裝備好自己才迎接挑戰。

牛：→ 和朋友相聚使你心情愉快，但不宜喝酒的一天，會容易出現洋相啊。

虎：↓ 是日沖煞，小心腸胃上的毛病，生冷或未經煮熟的東西不要吃了。

兔：→ 有時做事一邊做一邊想，只要多留心周圍環境，能發現意想不到的機會。

龍：↑ 擁有良好的談話能力，已經幫助你踏入人生成功之路。多看書對你有利，

蛇：★ 今天會受到客戶和上司的誇獎，使你有點飄飄然的感覺，好好慶祝一下。

馬：→ 愈是炫耀自己，愈容易引發衝突，盡量保持低調才能避過是是非非呢！

羊：→ 朋友的好心提醒，使你心存感激和感到無限的溫暖，買些小禮物送給他。

猴：↓ 公司中的是是非非是在所難免，惟有小說話多做事才能使自己置身事外。

雞：→ 感情運良好，對人和自己都不要要求十全十美，畢竟這世上沒有完美。

狗：→ 希望通過玩樂來減低壓力，但也要爭取多些時間休息，否則會影響健康。

豬：↓ 千萬不要忘記和愛侶的紀念日或生日，不然就將會面臨很大的麻煩呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：財運欠佳，經濟狀況或生變動，避免高風險活動，如賭博、炒賣等，以減免破財。

金牛：人氣稍遜，職場人事或會較頻，注意人際關係及溝通等情況，保持低調有助過度。

雙子：精神狀態欠佳，體能不穩，工作壓力或會較大，緊張不等如認真，放鬆有助集中。

巨蟹：社交運不穩，人事及感情問題或會較頻，宜自律言行，以免惹來桃色或人事問題。

獅子：事業運欠佳，求職、轉職或謀事等，需多予耐性，明天行事，進展及效果將更佳。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或較不穩，宜多加注意溝通、文書、傳訊等工序。

天秤：財運不穩，做生意、自由或銷售業的朋友，開單、簽約等避免急進，宜多予耐性。

天蠍：人氣稍佳，但戀愛運不穩，已有固定伴侶的朋友需自律言行，以免招來桃色問題。

人馬：人氣及體能不穩，工作運欠佳，需多加把勁，才能維持進度，午間小歇有助提升。

山羊：人緣及桃花運欠佳，親子及感情關係或較不穩，身邊人或較任性，宜多予包容。

水瓶：情緒及精神稍遜，家庭運欠佳，職場人事問題或會較頻，不論公私，需多予耐性。

雙魚：人氣欠佳，辭令及溝通力不穩，需多注意人際關係，避免與人爭辯，可減免麻煩。

預測：下周大市初開，價位走勢或會較佳。