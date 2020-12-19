東方日報C1：王浩信坐定粒六減磅剃頭搶視帝

藝人王浩信今年於劇集《反黑路人甲》及《踩過界II》表現令人讚賞，網民看得過癮又驚喜，被睇高一線成為「民選視帝」！一眾前輩級勁敵張兆輝與苗僑偉等都願意成就「添食」，讓他有望再奪視帝殊榮。現於內地拍電影的他揚言會趕返港出席頒獎禮，更準備以新Look上台攞「最佳男主角」。

王浩信於2017年憑無綫劇集《踩過界》，在台慶頒獎禮上勇奪首個視帝殊榮，今年風頭亦一時無兩，2套熱播劇叫好又叫座，表現備受好評。雖然今年視帝候選名單中有不少勁敵，但浩信仍獲大批網民力撐，明顯已領先一大截！憑多次「破格」、新鮮演繹俘虜觀眾的他，現時於西雙版納為內地電影《兵王之絕境狙殺》拍攝，今次亦作出大犧牲，為一場戲自剷短髮示人，據知他做完內地工作會趕返香港爭視帝，屆時這個平頭「盲俠」必令大家眼前一亮。

怕觀眾認佢唔出

對於被視為大熱之選，身在內地的浩信受訪時謙虛說：「獎項都係平常心，全部都係咁有人氣、實力嘅前輩同大師兄，都係睇觀眾！公司都好公平，每年都係投票投出嚟，希望觀眾繼續支持《踩過界II》，自己返唔到嚟宣傳都唔好意思。」又指現時拍攝《兵》片，化妝、造型與之前都非常不同，笑言返港後怕大家會認不出他：「呢個戲動作為主，每日唔係開槍就係要打，都幾辛苦！自己都瘦咗好多磅，之後有除衫戲，每日都食得好清。今次係首次拍內地電影，所以都希望將香港演員最好嘅嘢帶畀佢哋。」現時內地天氣寒冷、溫差甚大，晚上只得幾度，但他為連戲仍要以短袖戲服上陣，認真辛苦。

苗僑偉揚言唔敢爭

今年有不少前輩級實力演員角逐視帝寶座，包括劇集《黃金有罪》的張兆輝、《使徒行者3》的苗僑偉與《愛．回家之開心速遞》的劉丹等，但賽前齊齊「投降」，抱「讓賽」態度爭獎。其中苗僑偉早前被問及與浩信與林峯爭視帝時打趣說：「邊敢啊！」至於張兆輝昨日被問到競逐視帝機會時，同樣打定輸數：「我對『榮木桐』呢個角色充滿信心，演繹同發揮自己好滿意，獲得提名已經係好大嘅肯定，係開心嘅！因為從未試過有套劇收到咁多行內、行外人打嚟畀我，讚邊場邊場戲好，所以已經非常有滿足感。（有冇信心得獎？）疫情快啲過開心過攞獎，但都多謝投我票嘅觀眾。」他表示其他對手同樣表現出色，其中睇好劉丹奪獎：「丹爺做咗咁多年，肯定有資格做視帝啦！另一個就係苗僑偉，我好朋友吖嘛！而《全職沒女》入面做我個仔嘅張振朗都有潛質嘅。」

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