紐約影評人協會電影獎公布　「黑豹」Chadwick獲男配角

美國3大影評人協會的紐約影評人協會（NYFCC）公布今年電影得獎名單，結果女導演Kelly Reichardt執導的新作《First Cow》獲選最佳電影。而8月離世的《黑豹》（Black Panther）已故男星Chadwick Boseman就憑Netflix新片《誓血五人組》（Da 5 Bloods）獲選為今年最佳男配獎！

除了男配角之外，《誓》片的男星Delroy Lindo亦獲選今年的影帝，而導演史碧奇李（Spike Lee）則獲特別獎。至於影后就由美國新演員Sidney Flanigan憑《Never Rarely Sometimes Always》奪得。此外，中國女導演趙婷（Chloé Zhao）憑大獲好評的新作《浪跡天地》（Nomadland）獲選最佳導演。而在《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）中飾演波叔女兒的保加利亞新人Maria Bakalova則爆冷獲最佳女配角。

此外，芝加哥影評人協會（CFCA）亦公布今年電影獎的提名名單。結果《浪跡天地》橫掃7項最多提名暫時領先。而Chadwick就憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）以及《誓》片提名最佳男主角與男配角，實行叫兩飛！