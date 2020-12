「金曲唱作小天后」孫盛希在第30屆金曲獎中獲「最佳國語專輯」大獎肯定,暌違2年精心醞釀,最新推出第5張全新專輯《出沒地帶 Where is SHI?》,與新生代音樂指標廠牌「新樂園」成員米奇林、剃刀蔣共同擔任專輯製作人,3人合作,被網民稱作「最夢幻R&B組合」。其中規劃推出「慾望三部曲」MV,以懸疑電影敍事手法串連劇情,孫盛希更坦言在二部曲《Give It to Me》MV中,挑戰了自己入行以來的最大尺度!穿着oversize男友襯衫的她,與男主角的床戲有不少親蜜動作,導演更在現場教戲,指引孫盛希咬耳又咬肩,超性感演出,拍攝現場的工作人員都幾乎招架不住,剃刀蔣和米奇林兩位男性製作人也直言看完MV感受「十分害羞」,呼籲歌迷可以好好期待。

在發布會上,剪了劉海及染了深髮色的孫盛希,更具時尚感,率先獻唱新歌《潛伏期》,她說用「潛伏期」隱喻不知不覺愛上一個人,就像是被病原體逐步侵入思緒,最後發覺時早已完全淪陷。