跪坐1分鐘、過8時不吃　真係可以懶住瘦？

疫情期間唔少打工仔要Work From Home，結果在家時間多了，反而吃得更放肆，一日三餐變了一日四五六餐，搞到體重直線飆升。唔想愈食愈圓潤的話，就要開始好好管理自己的身材。以下兩個日本大熱瘦身法，既簡單又易上手，好適合想瘦又想懶的絲打在家進行。

跪坐瘦腰法

第1個是日本節目《林先生が驚く初耳学！》實測的「跪坐瘦腰減肥法」。節目中找來1名女生連續1星期每天花1分鐘進行「跪坐」動作，結果她的腰圍竟由85.4cm減到83.8cm，效果顯著。根據節目嘉賓－近畿大學教授谷本道哉的解釋，原來這個跪坐姿勢可令骨盤自然立起和腹部伸直，避免因屈腹而令脂肪囤積。另外，此坐姿也可令腹部肌肉更結實、脊椎更挺直，適合經常坐不直或脊椎彎曲的人士嘗試。

這個神奇的「跪坐」動作有4個步驟，首先兩腳並列跪在平面上，然後腳後跟慢慢向外分開。之後身體慢慢坐下，臀部坐在腳上，腳踝盡量貼近地面，最後把兩腳膝蓋保持兩個拳頭的距離，挺胸坐好便完成整套動作，想回復纖腰的絲打不妨跟住做。

過8不吃減肥法

第2個方法是日本節目《この差って何ですか？》實測的「過8不吃減肥法」，跟一般飲食減肥法相比，其方法更容易，唯一的要求就是要在晚上8時前完成一天的進食。節目組找來3位年齡介乎20至40歲、不同年齡層卻同樣習慣在晚上8時後進食的女性，進行為期10日的實驗。事前先紀錄過去10日的餐單，過程中的飲食與前10日相同，以一樣的食量、不同的進食時間觀察體重變化。結果20、30、40歲女性分別利用10日減去1.7kg、1.6kg和1.8kg重量。

除了體重上的變化，3位女士也在實驗的第7天發現其他改善狀況，包括：早上醒來後精神變好和排便更暢通。據節目中亮相的永澤守醫生解釋，原來消化食物一般需要2~3小時，所以若我們8時前進食、晚上11時睡覺的話，就有足夠時間消化食物，而食物的熱量亦不會因為睡眠而轉化成脂肪，有助減磅。此外，當我們早吃早消化，就不會在飽肚狀態下睡覺，腸胃也毋須在睡眠中「工作」而影響睡眠質素，甚至造成消化不良。所以不論你為Keep Fit或健康着想，這方法也值得一試呢！