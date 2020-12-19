Mercedes-Benz C 200 Estate 「旅」黑俠
2020年12月19日 14:00
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配備1.5L直四Turbo引擎和48V EQ Boost輕混能系統的全新C 200 Estate Night Edition，最大馬力184hp，綜合耗油量僅6.2-6.6L/100km。(胡振文攝)
平治(Mercedes-Benz ) 在兩年多前，開始為C-Class 加入由1.5直四Turbo引擎和48V EQ Boost技術組成的輕混能動力配置，性能和慳油節能同時兼顧及可享低牌費，更重要是涉及的車型不只房車(Sedan)，還有旅行車(Estate)。全新C 200 Estate Night Edition版本便是採用此動力配置，不單止配備Night黑色套件，還裝有AMG套件，盡顯「旅」黑俠個性。
規格表
車型：5座位旅行車
引擎：直四Turbo
容積：1,497c.c.
最大馬力：184hp/5,800-6,100rpm
最大扭力：280Nm/3,000-4,000
驅動：前置引擎、後輪驅動
傳動：9G-TRONIC
制動：（前/後）通風碟
綜合耗油量：6.2-6.6L/100km
車身體積：4,717×1,810×1,447mm（長×闊×高）