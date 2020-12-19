Mercedes-Benz C 200 Estate　「旅」黑俠

平治(Mercedes-Benz ) 在兩年多前，開始為C-Class 加入由1.5直四Turbo引擎和48V EQ Boost技術組成的輕混能動力配置，性能和慳油節能同時兼顧及可享低牌費，更重要是涉及的車型不只房車(Sedan)，還有旅行車(Estate)。全新C 200 Estate Night Edition版本便是採用此動力配置，不單止配備Night黑色套件，還裝有AMG套件，盡顯「旅」黑俠個性。

規格表

車型：5座位旅行車

引擎：直四Turbo

容積：1,497c.c.

最大馬力：184hp/5,800-6,100rpm

最大扭力：280Nm/3,000-4,000

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC

制動：（前/後）通風碟

綜合耗油量：6.2-6.6L/100km

車身體積：4,717×1,810×1,447mm（長×闊×高）