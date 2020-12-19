【入行11年】許廷鏗認轉會淆底：我心虛！

歌手許廷鏗（Alfred）接受電台節目訪問，入行11年的他承認最大轉捩點就是約滿星夢跳槽到華納，他說：「是有掙扎，最初很不適應，以前很安定，工作會知怎安排，只要企定定，說了捐款號碼，再唱了那首歌，就job done！甚麼也有經理人理。但到某一刻，我明白再這樣下去就一世、就會原地踏步，當時我在電視台說只想專注做音樂，甚麼劇也不拍，人家是不會明。其實到我走之前，巨聲幫其他人也要去拍劇，只有我沒拍，我不是不想拍劇，只是我心虛，覺得做歌手的定位也未做得好！今天終於可以講，因為在新公司做了好幾張專輯，不是為了證明給別人看，是想對自己一個肯定，終於打破了舒適圈。」

他否認抗拒唱大量劇集歌：「從前及現在是兩個世界，冇話那邊好。簡單咁講，我臨離開舊公司一次頒獎禮演出很犀利，又噴火又有女dancer又有機會唱很多自己的歌，當下是不知何解有啲驚！是驚不知外人怎看，對於某些歌手來說，這是夢寐以求的機會，但我身在其位，我是否該做？當時我很強烈覺得自己未夠資格做這件事，之前同樣演出是哥哥（張國榮）喎！像是拿了專業成就獎才有這樣的表演，當時我真的還未到。」

有傳星夢為他舉行處男紅館騷作挽留，他直認不諱：「一如之前我說，那時我真的未ready。」至於轉會後，其的歌曲沒有在《勁歌》上榜，在無綫曝光率近乎零，問決定轉會時有否想過會被封殺，他又說：「當時不是沒有想過，但每一個選擇都要對自己負責，一定有取捨，結果一定有辣有唔辣。我很多謝現在的唱片公司（華納）很早看到我在音樂上的發展。一間是電視台，一間是唱片公司，而當我專注想行音樂，一定會選擇一間會尊重我的創作或音樂人的唱片公司。」