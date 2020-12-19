【戀愛必修科】錯綜複雜　圈中有咩多角戀你唔知？

前港姐冠軍陳曉華因暗撻組合MIRROR成員陳卓賢（Ian），忽然掀連堆前男友狄以達及Ian新劇拍檔余潔滢，二人行變4角戀，真係睇到人頭都大埋！不過其實圈中個個靚仔靚女，有時真係好難控制戀愛心，一個唔覺意撻着人哋前度呀…

憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「博士」而入屋嘅馬貫東，被發現佢位26歲圈外女友Christy嘅前男友係朱敏瀚，兩人2014年相戀，而朱敏瀚前年就同華姐冠軍余思霆撻着，男方及後向Christy提出分手。

講到余思霆，佢同朱敏瀚一齊之前，就同組合天堂鳥成員歐喬鋒（Tyrese）拍拖3年，之後有傳因林欣彤介入而分手。

圈中筍盤馬國明今年就認愛33歲湯洛雯，個個睇好佢兩個會拉埋天窗，不過眾所周知湯洛雯就同馬國明前女友黃心穎係好姐妹，惟依家2人已互相Unfollow。

至於湯洛雯嘅前男友羅天宇，就同蔣家旻傳緋聞傳到似層層，成日被發現兩個一齊出街，蔣家旻又同湯洛雯係Best Friend，本月初先一齊為好友岑杏賢做陪嫁姊妹。

不過依家蔣家旻就被指同舞蹈老師麥秋成秘密撻着，兩個人成日唔避嫌公開合照，咁啱麥秋成亦同過蔡思貝拍拖，佢哋啲恩怨情仇都真係一匹布咁長…