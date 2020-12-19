Cyberpunk退款潮　廠方：「繼續更新！」

被玩家期望甚高的《Cyberpunk 2077》，雖然在PC平台表現穩定，但Console卻出現災難級問題，現SIE宣布數碼版可無條件退款。(互聯網)

歷時8年開發，三度延期發售的遊戲大作《Cyberpunk 2077》，12月剛上市時便破了Steam百萬人同時在線紀錄，惟遊戲在舊世代主機如PS4、Xbox One出現災難級表現，閃退、掉幀、黑屏、人物穿模等Bug不時發生，嚴重影響遊玩體驗。雖然開發商CD Projekt RED已經多次致歉，但仍難平息民憤，早前廠商便表明會向玩家作退款安排。最新消息由SIE宣布，由即日起為所有透過PlayStation Store購買《Cyberpunk 2077》並想申請退款的玩家提供全額退款服務，同時會把此作的PS4及PS5數位版本下架，直至另行通知為止。

官方重申，無論買的是實體還是數碼版本，遊戲依然可以正常運作，不受數位版下架影響，玩家亦可以透過網絡下載更新與各種內容。另外，廠方剛針對Xbox及PS平台釋出了1.05更新檔，為畫面、介面、穩定性等作出多項修正，仍然想在夜城歷練的玩家就記得下載了！