法國輪胎大廠聯名　「超咬地」法國軍靴

法國經典軍靴品牌PALLADIUM，於1920年成立之初是以製造飛機輪胎起家，二戰過後品牌逐漸轉型發展用橡膠技術製作軍靴，終於1947年推出PAMPA BOOT，其後更成為法國軍隊御用軍靴製造商。今季PALLADIUM與同樣來自法國的全球領導輪胎品牌米芝蓮（MICHELIN）聯名，將後者輪胎獨家胎紋科技融入大底設計，創作出PAMPA X TECH All Weather全天候概念系列。

系列靴款大底設計採用米芝蓮獨家輪胎橡膠複合材質打造，同時更將米芝蓮Cross Climate全天候高規格輪胎的獨特「V」字形胎紋及3D花紋槽設計加入鞋底，並結合PALLADIUM製鞋工藝及WATERPROOF PLUS橘標防水科技，讓靴款於氣候變化及不同地形的環境下仍然保持抓地力及耐磨性。當中PAMPA X TECH BDM設計就以米芝蓮吉祥物必比登（Bibendum）為靈感，以橘標防水科技布面仿造出如同「米芝蓮人」的鞋面，後踭就加入

繡上「CLIMATE CONTROL」字樣的織帶細節點綴，中底更模仿輪胎標示尺寸規格的方式壓上鞋碼尺寸及全天候三角形標誌。

另一款PAMPA X TECH WPN就用上頂級高質Nubuck皮革及彈道尼龍科技防水布面打造，鞋帶系統也改為採用登山金屬鞋帶環設計，在收緊或放鬆鞋帶時更為快捷穩固，鞋領襯墊及後跟防撞輪胎橡膠墊片、更為穿着者於不同環境下提供最佳的防護與舒適度。