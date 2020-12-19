Samsung網店開幕　買嘢送最新摺機？

Samsung即日起開設網店，由即日至12月31日消費額最高的顧客，可免費獲贈Galaxy Z Fold2摺疊手機乙部。(互聯網)

疫情底下大家少了出街，網購逐漸成為生活習慣，最近Samsung香港亦順應潮流開設全新網店，提供過百款流動智能產品，包括智能手機、耳機、智能手錶及流動產品配件等。網店更會不時推出獨家優惠及網上特別版產品，例如開幕首階段就有Galaxy A12藍色版本及Galaxy Watch3鈦合金45mm藍牙版智能手錶。

經網店購物的客人可享有線上付款、免費送貨、24小時線上支援等服務，使用4間指定合作銀行的信用卡付款，仲有得選擇不同免息分期計劃，由12個月至24個月不等，相當有彈性。

另外，為了慶祝網上商店開幕，Samsung由即日至12月31日舉行「網店開幕日日賞」活動，只要活動的2星期內每日消費金額最高的顧客即可獲全單回贈，而獎賞期內消費額最高的顧客，更可免費獲贈Galaxy Z Fold2摺疊手機乙部，原價成萬七蚊，認真大手筆！

Samsung網上商店網址：shop.samsung.com/hk