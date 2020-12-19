曾自嘲乞食　吳家樂加入《愛．回家》成續約籌碼

入行27年的藝人吳家樂月前在社交平台甫出黑白照，表示「要作出一個重要的決定」，又指：「27年來心中的那團火從未熄滅‥我總不相信『忠忠直直終須乞食』!」似暗示離巢。不過經無綫挽留，佢終秘密續約，加上高層曾勵珍愛才，力撐仍有火的他入組拍《愛．回家之開心速遞》。

上周吳家樂便以角色「金家樂」加入劇集，而劇中對白亦意有所指，「大小姐」林淑敏向眾人表示：「佢（金家樂）一定唔使乞食，佢已經係我哋威龍員工…」家樂「華麗轉身」重返無綫，落實成為王牌處境劇嘅常駐演員。

工作有新景象，佢同樣要兼顧家庭，2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚，先後誕下1女2子，一家五口生活美滿，更係圈中模範丈夫同爸爸。今年為趕往英國陪仔女過聖誕節，日前佢趕工完成《愛．回家》戲份，便拖埋一喼行李收工。

剛在電視城趕收工的家樂接受訪東網問稱：「第2朝一早就去英國，過去陪仔女過聖誕、新年！」為子女鋪路於英國升學的家樂，受訪時稱：「佢哋都係13﹑14歲左右，未入大學，只係想小朋友早啲過去，等佢哋適應吓，讀書都會開心啲！」