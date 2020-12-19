入行10年首爭飛躍！謝東閔為拍床戲唔再做肥仔

藝人謝東閔已入行10年，今年有多套劇集推出，包括《殺手》、《使徒行者3》及熱播劇《香港愛情故事》，更獲提名「飛躍進步男藝員」獎，與羅天宇、朱敏瀚齊齊爭獎。雖然他以往曾提名「男配角」，但「男飛躍」就首次獲提名，他於《殺》劇中的冷血角色令人看到都心寒，演出令人眼前一亮，而他於《香》劇中，演甚有性格的角色，由造型到演戲方式都大有改變，相當新鮮，他說：「好多人話睇完《殺》見到我都驚，呢個係入行10年最鍾意嘅角色，《香》就好特別，題材貼地，角色感情複雜。」歌唱比賽出身的他，直言未來會專攻演戲，希望能做出成績，最想演繹能啟發觀眾的角色。

雖然他今年事業得意，感情生活就遭遇挫折，女友朱智賢被爆出軌，但他直言事件已經過去，自己亦已放下，他說：「我已經放下，唔記得晒，過咗去就唔諗，人生無論事業、愛情都係不停學習。」

於《香》劇中，他背住女友與王敏奕撻着，除了激情咀戲、床戲更火辣。性格向來慢熱、怕醜的他說：「床戲唔算好激，只係意識啫，但拍時都尷尬，反而王敏奕仲放過我。」為了一場晒肌戲，他不惜花2個月時間減掉25磅，肥仔變帥哥，他說：「未減之前170幾磅，用生酮飲食法，減到人生最瘦嘅148磅，效果好滿意，個樣削晒，化咗少少眼袋，加埋我最想要嘅鬍鬚，成個人好憔悴。」他謂現在都想繼續保持Fit爆身形。