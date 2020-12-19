「屋邨妹」升呢劇集女神　游嘉欣原來係A0！

「後生女」游嘉欣於熱播劇中表現出色，吸引大批網民追捧。現實中她與劇中角色一樣是一名「屋邨妹」，她未有因而感到羞恥，直言擁有自己的私人空間，能與家人同住那份家庭樂，已令她感到相當滿足。

現年20歲的游嘉欣，在劇集《香港愛情故事》中表現自然可愛，深得觀眾喜愛。劇中講述她一家五口屈居於一個4、5百呎的公屋單位，貪慕虛榮的她一直希望嫁個有錢有樓的男友。原來現實中她亦是出身於公屋，現與哥哥和父母1家4口住在公屋單位。早前曾在直播中分享家中冇冷氣和WiFi的生活，更指落雨時雨水會由冷氣機位置流入房間，當時更被同劇演員徐文浩和林正峰笑指她過着原始生活。

游嘉欣表示童年時與家姐睡碌架床，自家姐搬離後現與哥哥和父母同一屋簷下，但不會因為住公屋而感到羞恥，她說：「依家擁有自己嘅房間已經心滿意足，其實香港住得人嘅地方、空間唔多，其實住公屋真係幾開心，麻雀雖小五臟俱全，附近還境又好，應有盡有。」

談到是否想物色有錢男友，但原來現實中她沒有拍拖經驗，劇中獻出了螢幕初吻兼現實初吻：「我都好想拍拖呀！可能我性格比較Man，唔太小鳥依人，所以男仔唔鍾意我呢類型。依家升咗大學，可能入咗娛樂圈嘅因素，都唔知點解冇人追，好傷心。」她透露理想型男友是林峯，更公開擇偶條件：「要比我高、孝順父母，對我好溫柔，幽默好重要。」思想成熟的她略嫌同齡男生太貪玩，揚言可接受另一半比她大10年，更自爆曾鍾情於老師：「我細個仰慕過過一個體育老師，當時我係田徑隊，同阿Sir幾乎朝夕相對，覺得佢好吸引。」至於被列入娛樂圈靚女「嘉欣」行列，她深感榮幸：「希望自己都可以維持到好形象。我細個好鍾意鍾嘉欣，好想見佢一面。」

Profile：

身高：167cm

作品：《電競王》、《#後生仔傾吓偈》、《香港愛情故事》、《刑偵日記》

嗜好：籃球、排球，跳舞，睇漫畫

場地：Mini Hotel@ Central

髮型：Bowie Lo @ admix hair styling