《全民造星III》10強！陳葦璇搣甩As One吐氣揚眉

ViuTV選秀節目《全民造星III》將於本月26日舉行總決賽，10強分別是李靜蓮（Alina）、陳毅燊（Anson Bean）、趙祥誠（Ben)、雲浩影（Cloud）、陳澤言（CY）、黃劍文（Kimman）、陳葦璇、劉瑞祈（Klau）、葉巧琳（Mischa）及鍾諾言（NY）。眾人齊齊受訪，雖然比賽日子逼近，但他們似乎未感壓力，同聲表示當比賽是大型表演。

盡力取悅觀眾

被視為大熱的Anson Bean、Ben、Cloud、葦璇及Mischa，被問心目中奪冠人選，葦璇以2票勝出，她謙稱大家太客氣。提到女團As One出身的她過往未被重視，現時透過比賽令外界改觀，她坦言始料不及：「因為我唔紅先參加比賽，都預計可能繼續有批評。（吐氣揚眉？）我都未紅，但明白好難取悅每個觀眾喜好，盡力啦！」

於10強賽獲評判鄭欣宜垂青的Anson Bean笑言，感謝對方搞笑表現，令觀眾對他加深認識。Mischa則表示當初定了打入10強為目標，如今已達標，故輕鬆迎接總決賽。而Cloud笑言尚未想好比賽內容：「我係Deadline Fighter，所以到時應該OK。（唔會再係齋唱？）都未定。」Ben則抱「讓賽」心態，表示上次已出盡全力，故決賽信心不大。