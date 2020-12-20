吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時

宜：祭祀、掃舍、求醫

忌：理髮、嫁娶、修井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 你要改掉不聽別人意見的壞習慣，肯接納別人的意見才能夠達到成功。

牛：↑ 好好利用今天的好運勢，有重大的決定可在今天進行。白水晶更能增運。

虎：→ 以為自己甚麼都已經安排好的事情，今天有很大機會出錯呢。

兔：↓ 是日沖煞，你原先定下來的計劃，因各種原因使事情受到阻延呢。

龍：★ 收到情人送來的驚喜，讓你開心了一整天。是時候想想進一步的發展了。

蛇：↑ 工作告一段落，使你感到頓時輕鬆了不少，不妨約朋友歡聚一番。

馬：→ 每個人做事的方式不盡相同，只要大家要有着相同的方向，成功在望。

羊：→ 會容易因為一時的不如意，就變得蠻橫起來，但別對身邊的人發脾氣。

猴：→ 別人做得好與不好是不關你的事，別為別人而操心，只做好本分就可以。

雞：↓ 爭吵是雙方不能達成共識的效果，嘗試站在對方的立場上想想吧。

狗：↓ 考慮了太多的問題，弄得自己的思維有點混亂，出外走走有助頭腦清晰。

豬：→ 別人小氣是別人的事，不要和他斤斤計較使自己煩惱，這是不值得的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：辭令及思考力稍佳，家庭及戀愛運運回升，與家人伴侶多會面多交流，助增情誼。

金牛：財運轉佳，工作運亦佳，議價力較強，求職、轉職及謀事將較利好，宜積極行事。

雙子：人氣及財運回升，人緣運回升，做生意、自由業或銷售業者，利開單、簽約等。

巨蟹：精神士氣較旺，雖感情及夫妻關係或持續不穩，但家庭運較佳，多聚會可增情誼。

獅子：辭令及思考力甚佳，社交心理回升，聯誼會友較能享受其中，宜與新知好友歡聚。

處女：事業運轉佳，貴人運回升，聯誼會友，有助招引工作良機，宜善用公餘爭取曝光。

天秤：人氣持續不穩，但事業心回升，求職、面試或謀事等，成數將較高，宜積極行動。

天蠍：精神士氣稍佳，但人事問題等問題或會較頻，遇有意見分歧，還是保持沉默為佳。

人馬：社交及戀愛運較佳，今天宜約會、聯誼。但已婚或同居朋友宜避免談論人事問題。

山羊：公事問題或會較頻，人事變動及溝通情況或較繁瑣，若能耐性擺平將具發展良機。

水瓶：人緣稍佳，做生意、自由業或銷售業者等，宜加緊落力，將有助開單、簽約等。

雙魚：情緒不穩但家庭運稍佳，已婚或同居朋友，伴侶較能給予支持，宜多交流多溝通。

預測：下周大市，交投氣氛或較反覆。