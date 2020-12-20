冇仔大解放！32D楊偲泳跌盪VS陳詩欣絕對領域

同是女神級的張振朗女友楊偲泳（Renci）及「一件頭女神」陳詩欣（Eunice）日前不約而同撇下男友現身中環行街，沒男友監管下兩女乘機大解放，前者穿上窄身冷衫上圍激凸，邊行邊跌盪，後者亦不輸蝕，短褲上陣配長靴大騷絕對領域。

有「巨咪陳妍希」之稱的Renci與張振朗拍拖多時，二人不時出雙入對，不過日前她卻撇下男友，與兩名女友人中環行街，有愛情滋潤的她最近發福不少連上圍亦升Cup，當日她穿上貼身冷衫，令其32D咪咪更為澎湃，期間她與女友人往名店揀手袋，但未有男友在旁的她明顯沒甚麼心情，揀了一輪仍不合心水，快步離開時上圍更連番起伏，吸引不少途人目光，之後她與友人分道揚鑣往乘車離開。

反觀Eunice自與從事文化產業的筍盤男友陳爾正拍拖後，則聽足男友話乖乖「封咪」，日前她與女友人於中環行街醫肚，雖然密冚咪咪，但穿上短褲及長靴，晒出絕對領域依然吸睛，見她趕及六點前與友人開餐，食完後又打包大袋外賣，沿途步行離開時頻頻撳電話，似乎是與男友電話傳情，未幾她匆匆搭的士閃人，看來急趕返歸餵飽男友。