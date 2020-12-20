東方日報C2：Ian陳曉華驚爆5角戀　正印盧慧敏登場

前港姐冠軍陳曉華被踢爆暗撻組合MIRROR成員陳卓賢（Ian），但亦有傳她偷偷翻撻舊愛狄以達，男方更忽然清空社交網，似此地無銀！而昨日又傳出Ian一早與余潔滢拍劇戲假情真，但原來真命天女是奪去他螢幕初吻的盧慧敏（Amy），5角戀大爆炸！Amy的經理人公司未有否認戀情。

陳曉華與Ian因一架車兩份揸而爆出緋聞，不過更爆是之後傳出的5角戀，捲入其中的人愈來愈多，好睇過電視連續劇。昨日傳出她與舊愛狄以達到九龍灣拍拖買家品，疑藕斷絲連，雖然兩人冇拖手等親密動作，但行街時表現避忌，不欲被人認出，而最詭異的是，自陳曉華與Ian爆緋聞後，狄以達一直潛水沒有回應，更忽然將社交網清空，耐人尋味。

親揭與狄以達關係

昨日陳曉華接受電話訪問，問到與兩男是甚麼關係？她說：「同阿達一直都係保持朋友關係，大家都有共同朋友，會一齊聚會。當日只係聚會前出去買少少嘢，唔係拍拖，現階段都係以工作為重。同Ian係朋友，係佢賣架車畀我嘅，下個禮拜就會完成手續。」

至於Ian昨日被傳與《男排女將》中飾演其女友「安安」的余潔滢假戲真做，劇中有錫面鏡頭，疑日對夜對擦出愛火，不過女方昨日斬釘截鐵斷言與男方不熟，連對方電話也沒有：「其實我同Ian只係工作上面認識，喺現實生活中我哋唔係好熟，冇乜傾偈，連電話號碼都冇㗎我哋。只係一對螢幕情侶，唔知係咪觀眾太投入、定係咩誤會，總之就係我同佢真係唔係咁熟㗎咋！」Ian的經理人花姐對於兩人傳緋聞，只回覆：「不作回應。」

余潔滢堅稱唔熟

余潔滢極速否認，原因是真命天女原來另有其人，對方正是朱鑑然前女友、中墨混血女模盧慧敏，她與Ian早前因拍ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》而結緣，更在劇中奪去男方的螢幕初吻，疑錫出戀火，而她亦有客串《男》劇，連續合作2劇，名正言順做「跟得女友」。有傳兩人拍劇期間公然打情罵俏，女方更施以揼骨及餵食2招箍男友，對方亦十分受落，於是傳出因為Ian的關係，給Amy安排客串《男》劇。對於前日結局篇突然加插Amy出現，《男》劇監製陳淑賢否認跟Ian有關：「完全唔關事，九唔搭八，只係想最尾加個女仔，代表夢想無界限，女仔都想嚟。Amy係我哋自己揀，唔關Ian事，面試時覺得佢好靚，就揀咗佢。」她表示不清楚兩人是否認識及拍拖：「Amy只係拍咗1日戲，我淨係知Ian開工時好專心，多數自己匿埋一邊或者同隊友傾偈。」而Amy的經理人只回覆：「冇回應。」未有否認拍拖。

與27歲Ian同齡的Amy，最為人認識是她與朱鑑然曾傳出訂婚消息，其後男方經理人否認其事而且已分手。朱鑑然昨日被問到與Amy目前的關係，他說：「多謝關心，依家係朋友關係。」至於Ian的過去就更加精彩，有傳他參加《全民造星》時，先後撻着藝人陳俞希和蘇皓兒，故有「女神收割機」之美譽，可謂名不虛傳。

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