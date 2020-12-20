保良局慈善盆菜　與長者共度窩心冬至

保良局今年推出「慈善盆菜籌募計劃」，鼓勵善長認購「1+1 慈善盆菜外賣券」，以「回味」流心軟餐盆菜讓有吞嚥困難的長者一嘗做節的窩心滋味。（互聯網）

【營業資訊】疫情反覆，今年冬至大家未必能外出與家人親友聚餐「做冬 」。在這個不一樣的冬至，大家有否想過可以一邊與家人享用美味盆菜，同時做善事為長者帶來溫暖？保良局今年推出「慈善盆菜籌募計劃」，鼓勵善長認購「1+1 慈善盆菜外賣券」，一方面為安老服務籌募善款，另一方面為有吞嚥困難的體弱長者送上「回味」流心軟餐盆菜，讓長者感受關懷與節日歡樂氣氛，一同「分享喜悅．細味關愛」。

90歲的曾伯伯居於保良局郭羅桂珍護老院4年，其家人以往每日到院舍探望他，尤其冬至、農曆新年等節日更會帶衣服、食物到院舍陪伴曾伯伯過節。惟今年因疫情關係，院舍未能安排家屬探訪長者，家屬亦未能接長者回家過節。為讓長者在院舍感受節日氣氛，保良局慈善盆菜籌募計劃贊助保良局安老院舍為有吞嚥困難的體弱長者送上「回味」流心軟餐盆菜。善長每捐款$1,600，即可以獲贈4-6位用家庭裝盆菜乙盆及福袋乙個，與摯愛親朋於自定地方細味圍村風味盆菜 ，有關善款亦同時贊助一盆「回味」流心軟餐盆菜供6位有 吞嚥困難的長者享用，讓他們重拾昔日美味，分享雙倍喜悅。

曾伯伯亦在院舍職員協助下，一邊享用軟餐盆菜，一邊與太太視像通話，曾伯伯大讚軟餐盆菜十分美味，曾太亦提醒曾伯伯注意身體健康，雙方閒話家常，疫情下一起線上「做冬」。是次計劃亦鼓勵企業參加，協助推廣流心軟餐關愛訊息，贊助企業除可獲得盆菜券，更可參加「 流心軟餐工作坊」，親身體驗軟餐製作過程，並傳遞愛心予有需要長者。保良局董事會成員已贊助本計劃活動行政費，善款將全數撥充保良局安老服務經費，以持續為長者提供貼心及多元化的服務。

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