《今際之國》闖關索女大比併

日劇《今際之國的有栖》上架後，大受劇迷歡迎，劇中4位索女表現最為突出。

改編漫畫的Netflix日劇《今際之國的有栖》自上架後，以緊張刺激劇情，吸引大批觀眾捧場，更帶挈劇中4位女角大受注目。

隱乳女神土屋太鳳

25歲的女主角土屋太鳳，入行以來憑甜美嬌嗲外形，參演過不少改編少女漫畫的電影作品。不過，她在《今》劇中卻一改形象，飾演性格硬朗的攀山高手宇佐木柚葉，劇中精湛演出與矯健身手，令觀眾刮目相看。其實土屋私底下是一名運動高手，就讀日本女子體育大學運動科學科，精通古典芭蕾舞及日本舞蹈。

擁有E Cup上圍的她，一向打扮斯文密實，但去年演出旅遊節目時，穿上貼身衫低炒玩自拍，因而被封為圈中「隱乳女神」。今次她在劇中以小背心上陣，慷慨大晒本錢，又犧牲色相演出性侵戲，被對手任咀任舔。

男神殺手三吉彩花

飾演「海濱」幹部安梨鶴奈的24歲女星三吉彩花，去年因替「周董」周杰倫的歌曲《說好不哭》MV擔任女主角，在內地打響名堂。她12歲便以少女模特兒入行，擁有1米7的高挑身形與巨乳身材，曾為雜誌拍攝火辣內衣寫真，大晒豐滿上圍。

不過，三吉的緋聞比演藝事業更精彩，2年前被斷正與同門已故男星三浦春馬深夜談心後，去年5月又被爆暗撻上位男星竹內涼真過半同居生活，男方更為她狠飛舊愛女星吉谷彩子。今年7月三浦去世，她的社交網一度受到大批網民留言攻擊。

9頭身美女朝比奈彩

27歲的日本女星朝比奈彩飾演的水雞光，是《今際之國》最出位的角色，外表是女性，但其實原本是男人，是個跨性別人士，大部分時間穿比堅尼演出，除了晒索爆身材，亦有打鬥場面，香艷兼刺激。劇中她飾演在現實世界是武館唯一的繼承人，所以父親對其極之嚴厲，不過因為自己對於性別的問題而使得父母之間的關係不和睦，最終離家出走，後來雙親離婚，她決定回去照顧患病的母親，闖進「今際之國」後積極返回現實世界。

彩妹24歲時因為看了電影《天堂之吻》而立志當模特兒，2014年正式出道，為時尚雜誌任專屬模特兒及泳衣品牌代言人，因為身高171cm和均勻身材獲稱為9頭身美女，是一線模特兒。去年主演朝日電視台劇集《Runway24》首次擔正女主角，在日劇界初露頭角。

床上肉搏水崎綾女

31歲水崎綾女憑住驕人身材在《第29屆Horipro Talent》獲得《週刊Young Sunday》大獎而入行，拍過不少性感水着寫真。她在劇中飾演紫吹小織，最早到達彌留之國的人，先遇上了另外兩名有經驗的「玩家」，從對方那裏得知「今際之國」各種的情報。參加多過遊戲後了解到自己難以在「今際之國」生存下去，後來遇上有栖等人成為同伴，並與勢川發生關係，最後時間歸零被頸上的炸彈當場炸死GAME OVER。她在劇中演出多場性感戲，有露背沖涼，剝衫露半球與勢川床上肉搏。

其實水崎演出經驗豐富，2007演出劇集《甜心戰士 THE LIVE》上位，在真人版電影《進擊的巨人》飾演單親媽媽希雅娜，色誘三浦春馬飾演的艾倫，令人印象深刻。在電影《光》中演電影口述員，與永瀬正敏有不少深情戲份。現實中，她27歲時跟任職節省能源產品販賣的圈外男子結婚，但婚姻只維持1年零3個月便離婚。