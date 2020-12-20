【心理測驗】超準！日本大熱「6種女孩」知真實個性

人往往最不能看清的就是自己，日本網站有一個超紅的心理測驗，據說玩過的人都覺得超準。方法是從6個看似相似，但細節上有所不同的女孩中挑選最喜歡的一個，就可以透視你的真實個性，到底你是否真的了解自己或者身邊人？不如一起玩一下吧！

【問題】

憑直覺，從以下6種女孩中，選擇你最喜歡的一個。

A.1號女孩：棕色頭髮、粉色裙、淺啡熊熊、淺啡拖鞋

B.2號女孩：黑色頭髮、天藍色裙、棕色熊熊、灰色拖鞋

C.3號女孩：金色頭髮、紫色裙、深啡熊熊、天藍色拖鞋

D.4號女孩：墨綠色頭髮、淺橘色裙、淺綠熊熊、淺綠拖鞋

E.5號女孩：深藍色頭髮、藍色裙、紫色熊熊、紫色拖鞋

F.6號女孩：粉紅色頭髮、卡其色裙、深啡熊熊、綠色拖鞋

【結果分析】

A.1號女孩：單純、直接、獨立

可說是個性非常單純的人，甚至有時候會讓人為你擔心。面對喜歡的事會勇往直前，立刻付出努力去行動。習慣以外貌去判斷他人，所以經常看不透別人真實的一面。朋友可能不多，但單獨行動對你來說也不是問題，甚麼事情都可以自己解決，也不會因為一個人而寂寞。

B.2號女孩：善於接受、忠於自我

接受能力很強、善於傾聽，有着藝術家的氣質，容易陷入自己的小世界。一旦開始做自己喜歡的事情，就會沉迷得忘記時間，相反，面對討厭的事情就會提不起勁，想盡方法去逃避。對於靈異的故事及電影相當好奇，可是心底裏又有點害怕，非常矛盾。

C.3號女孩：有長輩緣、不記仇、不堅定

說你是一個脾氣來去如風的人便沒有錯，上一秒生氣，下一秒消氣，除了脾氣之外，性格也不堅定，容易受他人影響，遇事猶豫不決。莫名的有長輩緣，亦莫名的喜歡輕飄飄、毛茸茸的東西，比起夏天更喜歡可以穿得毛茸茸的冬天，在熱鬧的地方很容易High起來。

D.4號女孩：外冷內熱、包容且專一

你是一個外冷內熱的人，外表看起來又酷又高冷，但內心其實很溫柔很可愛，對人非常包容，也總為他人設想。會因為別人的稱讚表揚而更加努力，表現得更好。在感情上非常專一，不出軌、沒有備胎。其中一個興趣是儲蓄。

E.5號女孩：直率、真誠、無機心

率真、做事簡單直接的你，按照內心所想而行事。不喜歡迂迴、耍心機，口頭禪是隨便、是旦；同時也是一個十足十的低頭族，一刻也離不開手機，遇到相處愉快的人，成為朋友比戀人的機會更高。對於心儀的人，會掏心掏肺待對方好，只要對方開口，就會盡力幫忙。

F.6號女孩：個性鮮明、隨心而行

感性的你，不喜歡隨波逐流，要與別人有所不同。做事非常看心情，因此內心很佩服能自律的人。早上經常處於沒精神的狀態，很容易被人看出是在放空。沉迷新款和限量版，對其完全沒有抵抗力，就算買不起也要看一看、摸一摸。