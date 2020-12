美國天后Katy Perry於社交網站分享她唱聖誕歌的MV,其中她將經典聖誕歌《I'll Be Home For Christmas》與自己的聖誕歌曲《Cozy Little Christmas》混合,更扮成聖誕樹搞笑!

MV中穿上聖誕樹道具服的Katy,先是被貨車運送到住宅,然後被掛上各種裝飾。為了顯示她成為家中的一份子,家人更餵她吃蛋糕!Katy留言表示:「仲有唔夠一個禮拜就聖誕啦小朋友!」