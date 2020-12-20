1分鐘床戰片曝光！郭書瑤搞到禾浩辰嗌攰

台灣藝人郭書瑤（瑤瑤）在《未來媽媽》中飾演不孕症諮詢師，劇中結婚生子的議題引起廣大女網友共鳴，與男主角禾浩辰的親熱戲也是一大看點。她透過社交網晒出未播出的漏網床戲，令不少人看了臉紅心跳，情慾高漲。

畫面中，她與禾浩辰一路從客廳咀到房間，期間，男方脫下外套後，將她整個人抱了起來。最後，2人一起倒在布滿玫瑰花瓣的床上繼續纏綿，她一度雙腿張開夾住禾浩辰，男方則伸手試圖解開她上衣的釦子，停機後，雙方都害羞到笑了。

對於這場戲，郭書瑤坦言：「很喜歡這場戲的浪漫。」有趣的是，導演事後看回這段畫面，看見禾浩辰最後攤坐在床上的樣子，忍不住開玩笑說「浩辰很累」，瑤瑤笑說：「導演最後那句話是甚麼意思呢～是暗指我體重太重？！還是禾浩辰體力該加強呢～。」

網友好奇問瑤瑤「這個如果一直NG會怎麼樣？」她親自回應：「餐桌上蠟燭全部重點、床上玫瑰花字樣全部重排、攝影師背著很重的機器再走一遍…。」網友都留言說：「吻得太逼真啦」、「覺得戀愛」、「好害羞」、「親得也太有感覺了」。

事實上，郭書瑤一開始拍親密戲時，與禾浩辰還沒有很熟，但是為了一次OK，她決定放開大膽演。禾浩辰也受女方影響，很快就投入：「我們互相信任之後，我也會再給更多，一開始真的只敢親親，但前戲不會只有嘴巴，會有脖子、耳朵，我們在有限的範圍做無限的事情。」

提到親密戲尺度，郭書瑤說：「我有單穿內衣給他脫，也有裏面沒穿給他脫的，尺度給得比較大。」至於禾浩辰有沒有被電到？她則笑說：「他抱我只會說『你好沉，密度很高，股四頭肌很厲害』，應該很難有情慾的反應。」