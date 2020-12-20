【六親不認的步伐】眾星爭住跳　隻舞關周星馳事？

「跳舞群組」網上大爆發！近排「六親不認的步伐」成為全城狂跳嘅潮舞，單係某個短片平台播放相關短片嘅次數，已經超過25億，咪話唔勁呀！挑戰呢隻舞嘅藝人數之不盡，跳時更出招「加料」博出位，例如袁詠儀跳跳吓扮扭親條腰，即刻瞓低；王祖藍同何超蓮拎住地拖同布，邊跳邊做家務；張晉天寒地凍下，拎住個暖水壺同「十大武器之首」：摺櫈狂chok；陳敏之同鄭俊弘「殭屍跳」；康華聽住電話狂揈！

話明叫「六親不認」，即係無論表情同舞步，要夠浮誇夠囂張，一個字：寸！點為之跳得合格？就係跳時要岳高頭、挺胸左右揈，當然下盤要夠穩，跟住個beat向前大踏步，個樣要夠寸、夠chok，先至有強勁氣場。

話時話，呢隻舞係點嚟？眾說紛紜，有人話係MMA格鬥王Conor McGregor嘅招牌步姿，亦有人話係嚟自周星馳喺電影《整蠱專家》入面，寸寸貢、想升佢埋牆嘅行路嘅姿勢。而呢隻舞所配嘅歌，當然係重點，網民話識揀，梗係揀徐小鳯嘅《風的季節》，不過今次就冇請小鳯姐出場喇，話11年前男子組合Soler翻唱《風的季節》嘅版本先至最有feel！Really？睇片啦！