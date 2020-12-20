齊撐麥明詩緋聞男友　鄭衍峰口甜舌滑冧馮盈盈

緋聞男女馮盈盈與鄭衍峰今日出席《衝上雲霄大選》外景探班，在15位參賽者之中，盈盈坦言睇好麥明詩的緋聞男友盛勁為（Keith）：「絕對係因為麥明詩，佢之前上過《#後生仔傾吓偈》做嘉賓，佢無論對答或者對鏡頭都好有經驗。」鄭衍峰就盛讚Keith上進，曾邀對方到自己家中一齊做健身。問到麥明詩有否叫兩人要好好對待Keith？盈盈說：「咁又冇，我好公正，我都係睇當晚表現，佢哋到時有才藝表演，佢哋都多才多藝，睇吓邊個畀到驚喜我。（會唔會覺得做過航空服務業嘅人特別吸引？）都係，佢哋喺待人接物上有受過訓練，對人有禮貌同舒服，就算同參賽者第一次見，都好快打成一片。」又指所有參賽者都很吸引，今次讓她有機會閱空姐空少無數。

而曾經做過空少11個月的鄭衍峰認為在疫情下，今次比賽不失為1個轉行機會，問到他曾從事相關行業，評分上會否較嚴謹？他坦言：「又冇話係咪特別手緊，反而我想了解3位機師，因為平時都比較難接觸佢哋。」又點名讚參賽者之一的麥大力。

另外，盈盈透露要扮演乘客去刁難參賽者，被問到現實中是麻煩乘客？她自言：「我上到飛機我由頭瞓到落尾，長途機可以瞓足10個鐘，連飛機餐都過埋，廁所都唔使去。」鄭衍峰即時大讚女方是最受歡迎乘客，盈盈笑謂：「我攞唔到最受歡迎女角色，我攞到呢個最受歡迎乘客獎。」