張致恒老婆體內有陰影　靠食藥消炎對抗病魔

藝人張致恒（Steven）去年捲入桃色風波後收心養性，太太雯雯為他誕下2子張天寶及張天牧，現時專心在家相夫教子的她，今日突然在社交網自爆身體出現毛病，擔心未能好好照顧2個小朋友，她晒出1張超聲波圖，見體內有1小塊陰影，但未有交代詳細病況，她留言表示：「以前有啲咩毛病都唔會覺得係啲咩。但係有咗自己小朋友...原來有起事上嚟係會咁驚！雖然只係好細嘅一樣野（嘢）....要靠佢自然去消失...但係佢一直仲存在...會引發成好痛同發燒...就會即刻諗我要湊小朋友咁點算，仲要自己兩個小朋友咁細個，就算有工人我都一樣要去處理所有問題。」她續指現時除服食止痛藥、消炎藥及抗生素外，亦全靠自己的意志，努力對抗病魔。

上月尾已返內地接拍網絡大電影及商演的Steven接受東網訪問時表示：「因為我要留喺內地2個月，得太太同工人姐姐照顧2個仔同寵物，相信係壓力大又辛苦關係先致出現咗小毛病啫，醫生話太太只要食藥同休息就冇事，不過咩病就唔講啦，係太太私穩，多謝大家關心。」問到他何時返港？他稱要工作到近農曆新年前，屆時一定返港和太太過年。