收視再創新高　申惠善發現金正賢刺客身份

韓星金正賢與申惠善合演的tvN古裝穿梭喜劇《哲仁王后》，改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》，因原著作者被指寫過貶低韓國人的作品，惹起大批韓國網民不滿，而劇集播出後又因為醜化歷史人物而惹爭議，不過沒有影響劇集的收視，首播便高開8.03%，成為tvN史上最高首播收視第2位，而昨晚播出的第3集平均收視錄得9.02%，創開播以來新高。

《哲》劇講述生活在現代、由崔振赫飾演的青瓦台主廚張奉煥的靈魂，意外穿越到申惠善飾演的朝鮮王后金泰容身上，而昨晚一集講到申惠善在深夜女扮男裝到妓院飲酒，期間她遇上金正賢飾演的哲宗，她意外聽到對方與劉旻奎的對話，金正賢便蒙着面企圖刺殺申惠善，申惠善最後獲羅仁宇飾演的堂兄解圍脫身，而羅仁宇將申惠善送回宮時就回想起申惠善在大婚前因為害怕而從逃走，當時羅仁宇曾親吻安慰落淚的申惠善。

申惠善想盡辦法返回自己的世界，她為了得到大王大妃的歡心而準備料理，令她可以灌滿湖中的水，當她正等待可以重新跳進湖中的一天，卻發現金正賢飲用的茶與當天遇見刺客時的氣味相同，深信金正賢便是當天企圖殺死她的刺客，並驚訝地向金正賢說：「是你，就是你！」而金正賢似乎知道申惠善的想法，默默地拿出手上的刀，兩人以銳利的眼神看着對方，氣氛緊張。