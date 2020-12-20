踩多下油門跌落懸崖！劉佩玥畀阿媽周志文鬧爆

無綫小花劉佩玥（Moon）近日忙於拍攝無綫劇集《把關者們》，昨晨駕車到外景場地，準備會合丁子朗開工時，還未等待開工就差點發生意外，Moon於社交網上載黑白照，圖文並茂表示差點連人帶車跌落懸崖，幸得丁子朗及時叫停，才不致於「出事」！今日她接受東網訪問，直言文章本欲表揚丁子朗，沒想過收到海量擔心留言，為讓大家安心，Moon表示：「我真係一啲事都冇，但好多Message鬧我，媽咪睇到東網新聞話嚇死佢，其中一個圈外女性朋友，打嚟不停鬧，知道我冇事之後就笑我，啲姊妹車輪轉轟炸我，蔣家旻笑我又做傻事，何雁詩就問我搞咩！（緋聞男友周志文呢？）佢見我留言都有話咗兩句，都會擔心，始終駕駛意外係冇人知，多謝佢問候。」

談到事發經過，Moon指昨日天未光就開工，當駕車到達目的地要倒後車，當時倒後鏡及Sensor也發現不到任何東西阻擋，未幾就見到丁子朗落車：「佢突然好大力咁用手揮動，我仲以為佢見到我咁開心，當下停一停想回應佢，點知佢就大叫我唔好再倒車，把聲大到我隔住玻璃都聽到，我先至如夢初醒，佢話我再踩多下油門就跌落去，之後我落車睇番原來個位係咁近同下面咁深，就真係識驚。」更指今次大難不死，之後駕車定必打醒十二分精神。