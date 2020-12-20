月花5位數谷囝囝　《東張》黃穎君自訂課程教仔

港姐出身的黃穎君（Burmie）近年憑主持無綫節目《東張西望》而成功入屋，當中追訪外傭在街頭非法煮食及長者爆淚呻缺口罩等社會話題更成網民熱話，在鏡頭前不單勇字當頭採訪新聞，私底下為現年1歲多的兒子丘在源的學業一樣盡心盡力，為兒子贏在起點，每月花近5位數報讀不同教學課程，但此舉卻與老公出現分歧，令擁有教育學位的她，不得不出山為兒子編訂教材，實行既可慳錢，又可令兒子見識更多，一舉兩得！

Burmie本身持有香港大學教育系學士資格，更修讀公共行政課程，但未有從事教育工作，反而參選2012年港姐繼而加入無綫拍劇及做主持。2015年她下嫁導演丘一峯後，2019年更誕下丘在源，深明兒子要贏在起跑線，得到最好的教育，故她近日雖忙於修讀公共行政課程，但甘願為兒子出山執「教鞭」！

雖然同時要兼顧幕前工作、學業及家庭，但她為兒子化身「多功能媽媽」，日前被發現早上帶兒子到九龍區上playgroup，但由於疫情嚴峻，Burmie為兒子帶齊防護面罩及清潔雙手，送兒子入課室後，隨即把握機會睇課程單張，好好研究一番。隨後她又到商場內的課程中心及書局「做功課」，希望可以參考一下，為兒子鋪路自訂合適課程，最後則到咖啡店邊歎咖啡，邊爭取時間做功課，非常勤力。

對此她大方承認為兒子好好準備，每月為他報讀近5位數不同的教學課程，但老公卻偏向兒子有快樂童年，注重開心多過學習，令在育兒道路上與老公出現分歧，故她打算自己出手整合教材，為兒子出山：「我覺得畀佢學多啲嘢係好事，其實佢係分唔到遊戲緊定學習緊，但老公希望佢愉快學習，唔想佢學咁多嘢，所以我哋都為呢件事討論過好多次，咁本身我係教育系學士，所以呢排成日都會去書局同課程中心睇吓，自己編教材畀個仔，同時又可以令母子關係更加親密，都幾好呀！」