得丸亞由美　點止網紅咁簡單

日本寫真界有唔少女優都會走去做網紅，喺社交網出吓片，希望吸納多啲粉絲，谷高人氣，唔使鋪鋪靠上電視、雜誌等傳統媒體。身為觀眾，當然樂於見到女優咁進取，起碼有多啲渠道可以欣賞佢哋嘅性感演出。另一方面，網紅轉攻寫真界嘅成功例子亦有唔少，除咗可愛又好波嘅RAMU，仲有近期勁活躍嘅得丸亞由美。今年31歲嘅佢，一副明星相，個樣生得艷麗之餘，身材更加係出類拔萃！高挑而纖巧，肉地又嫩又白，上圍仲相當激凸。由於阿妹嘅外形接近完美，有人就質疑佢係咪整過容，但其實只要夠靚，經過後天修飾又有乜所謂呢！

深得網民心

最近阿妹以藝名「亞由」推出首本個人寫真集，大賣性感，喺書中狂晒巨乳、美臀同長腿，所以銷情相當理想。唔少人都以為佢好似一般素人咁空降寫真界，但其實佢喺之前已紅透網絡界，喺兩個唔同嘅社交平台合共得到超過60萬名追隨者。點解阿妹咁得網民歡心？當然係同勤力有關，原來佢成日會拍片分享美容化妝心得，又會教大家點樣改善睡眠質素，仲會介紹埋搵食好去處，令網友嘅生活質素得到提升，所以佢啲片先咁多人Like。講開又講，阿妹除咗出寫真，仲開始喺藝能圈曝光，早前就客串演出MV，真係錢途無可限量！

得丸亞由美

年齡：31歲

身高：5呎7吋

三圍：36-24-35