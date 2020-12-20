菲國爆乳女神　人氣暴升

好爆嘅巨乳，我哋會用「爆乳」嚟形容，但係咁都未算勁，來自菲律賓嘅IG女神Pandora Kaaki，就擁有一對核彈級爆乳，問你服未！喺1998年出生嘅佢，生得細細粒，身高只係151公分，但上圍達38D，認真誇張，加上個樣夠索又夠Young，有晒走紅嘅條件，難怪佢嘅IG粉絲由舊年約120萬，暴增至今年嘅290萬，人數仲持續上升。至於佢嘅視頻升得仲誇張，由舊年10月僅得7千幾人，一年後急升至超過55萬人，真係勁到核爆！

巨乳有問題？

大家仲記唔記得，有「合法蘿莉」之稱嘅童顏巨乳寫真女優長澤茉里奈，早前喺網絡頻道出咗一條片，同網友暢談巨乳問題呢？原來佢喺最近上載埋Part 2，內容更加有趣。第一條問題關於日本女性最愛邊種顏色嘅內衣，結果顯示，排第三係黑色、排第二係米色、排第一係粉紅。跟住又問，巨乳女性有乜情緒特徵？答案係穩定，理由係巨乳女性嘅雌激素分泌較多。至於最後一問係男士見到巨乳時有乜嘢會變長咗？答案當然唔係大家所想咁簡單，茉莉奈話根據德國一項研究指出，男士見到巨乳時會產生幸福感，所以壽命會變長，係咪估佢唔到呢！

抗疫不忘性？

抗疫生活唔經唔覺維持近一年，日本官能小說家大泉里香為此搞咗個網上調查，訪問吓日本男女喺性生活方面有乜變化。喺自娛部分，有人話因為在家工作，動力少咗，亦有人話因為工作壓力細咗，唔使靠自娛減壓，當然也有人因為買咗情趣玩具嚟解悶而頻密咗。喺性生活方面，有女網民表示，因為喺屋企唔使戴胸圍，老公見到好興奮，結果做多咗；有男士就話，因為去唔到風俗店玩，結果次數歸零；另外，仲有好多人指減少次數嘅原因，同每次都有徹底消毒有關，嫌麻煩喎，你又點睇呢？