老公講明唔開心！王敏奕做歌手認「自私的決定」

藝人王敏奕自《女人俱樂部》後，暌違6年再度接拍無綫劇集《香港愛情故事》，角色由純情學生妹變成愛玩一夜情的叛逆攝影師，她揚言劇集在意識上是入行以來最大膽一次：「同黃子恆有一場激情戲，好似動作片咁，但好多都係借位。真正有接吻戲係同謝東閔，有3場。（已經係底線？）覺得有挑戰，但係OK，人大咗接受程度高咗，幾年前未必做到同冇說服力。」

講到愛情，她自認以前佔有欲強，強烈需要另一半的關注，但跟曾國祥由拍拖到結婚7年間，經常都要分隔異地，最長試過分開4個月多，她稱猶記得拍拖半年時第1次跟曾國祥分開半個月已非常難受，但現時已很習慣：「我好少會問對方做緊乜，因為我總會知佢做緊乜，唔會有一刻想搵但搵唔到對方。」她稱兩人從未有過7年之癢，甚至從未鬧交：「好多人覺得結婚搞婚禮一定會鬧交，但都冇，我識得喺佢有主見時我冇諗法，喺佢冇諗法時我有主見。而且佢真係想我開心，佢話你開心就做啦！佢知我鍾意貓，但佢對貓毛敏感，佢都叫我養。」

她稱在工作上從來不會問曾國祥意見，加入星夢娛樂成為歌手也如是：「2個老闆都話我唱埋歌會更忙，婚後會唔會想要多啲私人時間，我嗰刻好自私咁話唔會，我事業心好重。我好感激佢（曾國祥）覺得我快樂嘅事就做咗先，佢冇話你太忙唔好，佢都有表達過或者我未必好開心，但我見到你開心就做啦！」星夢女歌手眾多，問她會否擔心有爭一姐等是非，她非常淡定：「唔驚，因為我完全冇能力去爭，我係一個好好彩有個唱歌機會嘅演員，我乜都未有，點去所謂同人競爭，我要喺佢哋身上去學習。（視邊位歌手為努力目標？）我好鍾意祖容兒，覺得如果我做歌手，我要好似佢咁努力，對人對事都正面積極。」

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