吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：祭祀、開業、會友

忌：補塞、飾牆、放水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 工作上感覺不太順暢，要花一點心思來處理，解開一切的疑難才能成功。

牛：→ 為了你的荷包着想，今天如沒有特別事就別出外好了，留在家中更合適。

虎：↑ 手頭上需趕工的事都整理清楚，心情難得輕鬆愉快。到郊外遊玩可舒壓。

兔：★ 以前沒有膽量嘗試的事情，今天不妨大膽地體驗一下，會有新的體會。

龍：↓ 是日沖煞，忙着處理私人事務，工作上有些事情處理得不太好呢。

蛇：→ 只要活得開心的話，物質生活與財富的追求不要太計較，知足常樂啊。

馬：↑ 有機會遇見新對象，立即展開熱情追求吧，以免日後後悔也來不及呢！

羊：→ 你的一些想法，獲得對方的共鳴，讓你心感對方的溫柔，使你心情愉快。

猴：→ 有意買樓的你，能找到合意房子的機會很大。但別太相信經紀的說話。

雞：↓ 人生總是有起有跌的，不開心的事過去了就別再想，努力面前才最重要。

狗：↓ 銀行存款有所進帳，但支出也不少，依然是入不敷出支，小心理財吧。

豬：→ 朋友的家事，最好別介入為妙，這對事情沒幫助，也會傷及朋友的感情。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：精神欠佳，宜多休息。夫妻關係較佳，已婚或同居朋友宜善用時間，多方兼顧。

金牛：戀愛及社交運佳，單身朋友宜多曝光，聯誼會友可助招引戀愛良機，宜積極行事。

雙子：體能甚佳，工作及事業運回升，開單、簽約，轉職或謀事等，積極行事將具勝算。

巨蟹：人緣運較佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，將有利提升業績和工作表現。

獅子：情緒較佳，與家人相處甚為融洽。已婚或同居朋友，婚姻生活亦將較愜意甜蜜。

處女：辭令及思考力甚佳，有助增進或改善家庭關係及工作進度，宜與身邊各人多交流。

天秤：財運回升議價力較佳，求職、轉職或謀事等，將較具勝算，宜積極行事勿失良機。

天蠍：人氣及吸引度極佳，人緣及桃花運亦旺，親子及感情生活愜意，宜多約會、聚會。

人馬：士氣及精神較佳，但情緒持續不穩，宜爭取休息多加放鬆，注意家人及家居情況。

山羊：社交運佳，辭令及思考力回升，聯誼會友可助招引機遇，有助事業及公事發展。

水瓶：事業運佳，正財運回升，求職、轉職或謀事等將較利好，宜把握良機，積極行動。

雙魚：出勤、公幹及海外項目等成數及進展將較利好，但人氣欠佳，注意待人接物態度。

預測：今明兩天，大市價位或具上調空間。