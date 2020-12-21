「旺夫」體質現實無用　宣萱唔諗結婚除非…

藝人宣萱與歐陽震華（Bobby）這對經典CP，合作無間，今晚這對好朋友在無綫節目《諸朋好友》中大談當年情，回憶總是多趣味。當中有講到宣萱靠對腳靚而被選中拍廣告而入行，又提到她是電視史上被綁架得最多次旳女演員，數據顯示宣萱演出的角色被綁26次，她笑言可能外形、性格硬朗，因劇情最終都能逃脫，如由她演會較有說服力，所以她在《使徒行者2》中，亦因此而臨時加綁架戲。

主持崔建邦更提到宣萱最「旺夫」，跟她合作的男主角都能夠贏得「視帝」，但現實中她的旺夫命卻未能發揮，對真命天子出現已抱平常心的宣萱說：「見到7成結為夫婦嘅朋友都唔開心，所以唔會太着緊，除非要生小朋友！」

至於Bobby除談及如果遇不到經典劇《壹號皇庭》的話，已經轉了行做賣衫，他說：「做足10年閒角，最叻係演死屍！」其實他經過《皇庭》後，事業扶搖直上，最威水不止於00年贏「視帝」，在2007年他更憑《賭場風雲》獲提名《第35屆國際艾美獎》，雖然冇贏得獎項，但亦是香港演員的光榮，他笑言當時自己緊張到「生蛇」！他與太太去到荷里活時，個鼻頭痛到如千支針刺落去般，他以「網球」般形容自己個鼻腫得厲害。

但最要命的卻是2013年他飲酒「落錯格」入肺要送院急救幾乎送命，更一度出現彌留狀態：「當時醫生同我講天光時你走咗架啦‥不過到朝早8、9點你又返嚟！啲人話個靈魂會見到自己，我有呢個情況㗎！」嚇得宣萱反問：「你講真㗎？」走過鬼門關的Bobby，當然安撫老友宣萱，並稱之後亦改變了很多，對人好、對自己好！