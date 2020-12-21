東方日報C1：靠丁子朗喝停　劉佩玥倒車險墮河

無綫小花劉佩玥（Moon）前日在郊外因倒車時疏忽幾乎連人帶車墮河，幸得拍檔丁子朗大聲喝停才制止意外發生，事後她發文講述事件經過，引來海量「責罵」聲，包括劉媽媽、圈中好姊妹何雁詩、蔣家旻，連緋聞男友周志文也忍不住要訓示！

入行7年的劉佩玥向來多蝦碌事，3年前她學揸電單車，上堂期間突然失平衡跣落地，結果被電單車壓傷左腳；上月的無綫台慶夜，她於台上戥陳曉華中大獎興奮時，又不慎差錯腳仆親。直至前日，她更大懵得險出大事，話說她為無綫新劇《把關者們》到新界拍外景，親自揸車到場，準備倒車停泊時，因未有留意近在咫尺是河流，幾乎出事。

黑白相「報平安」

昨日她於社交網上載黑白相，僅見河邊及車尾，透露險些連人帶車跌落去：「如果唔係丁子朗及時叫停我，我會連人帶車跌咗落去，好似啲電影咁慢慢沉落水底！感謝神，英雄在身邊，多謝你呀丁丁！」還附加喊樣Emoji，似乎她也自覺驚險。及後她受訪時直言發文本欲表揚丁子朗，沒想過卻收到海量的擔心留言，引起網友關注，為讓大家安心即派定心丸：「我真係一啲事都冇，但好多Message鬧我，媽咪睇到新聞嚇死佢，一個圈外女性朋友打嚟不停鬧，知我冇事之後就笑我，啲姊妹車輪轉咁轟炸我，蔣家旻笑我又做傻事，何雁詩就問我搞咩！（緋聞男友周志文呢？）佢見我留言都有話咗兩句，都擔心，始終駕駛意外係冇人知，多謝佢問候。」

「踩多下油就跌落去」

談到事發經過，Moon指當日天未光就開工，駕車到達目的地時要倒後車，當時倒後鏡及泊車感應器也未發現任何東西阻擋，未幾卻見到丁子朗落車：「佢突然好大力咁用手揮動，我仲以為佢見到我咁開心，當下停一停想回應佢，點知佢就大叫我唔好再倒車，把聲大到我隔住玻璃都聽到，我先如夢初醒！佢話我再踩多下油門就會跌落去，我落車睇番原來個位係咁近（河邊）同下面咁深，就真係識驚！」她更指今次大難不死，之後駕車定必打醒十二分精神。

而丁子朗表示當時對方的座駕停泊於他旁邊：「見到佢架車慢慢退後，但後面係崖嚟！佢話架車detect（偵測）唔到，我就喺隔籬，本身都啱啱瞓醒，但見到佢咁樣即刻醒晒，落車拍佢架車叫佢停，如果唔係真係連人帶車跌落去……慶幸冇事發生，大家仲醒晒添！」

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